معونة اجتماعية...هكذا وصف نتنياهو الدعم الأميركي

نقلت وسائل إعلام اسرائيلية تصريحات لرئيس الوزراء الاسرائيلي، ، إذ قلل من أهمية المساعدات المالية الأميركية لإسرائيل واصفا إياها بـ"معونة اجتماعية"، مضيفا أنها "لم تعد ضرورية الآن".

وشدد على أن اقتصاد البلاد أصبح الآن قويا بما يكفي للاستغناء عن المساعدات الأميركية.

وعلى صعيد منفصل، جدد السفير الأميركي لدى مايك هاكابي التأكيد على أن العلاقة بين والولايات المتحدة وإسرائيل قوية.

وقال: "أسمع البعض يتساءل هل من الممكن أن تنفصل عن ، ونفقد هذه الشراكة الاستثنائية؟".

وأضاف هاكابي: "أجيب لا، يجب أن تفهموا أننا لسنا بهذه السذاجة.. وآمل ألا نصل إلى هذه الدرجة من السذاجة أبدا".

وفي وقت سابق، وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية "تمنح" بموجبها قطعة أرض كانت مملوكة لفلسطينيين في لبناء لسفارتها في المدينة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السفير الأميركي مايك هاكابي دفع دولارا واحدا مقابل استئجار أرض في مدينة القدس لمدة 99 عاما لإقامة مبنى السفارة الأميركية.