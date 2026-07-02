قاليباف يدعو إلى المشاركة الواسعة في مراسم تشييع خامنئي

دعا باقر قاليباف، إلى "الثأر لمقتل آية الله ، من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت في ".

وقال قاليباف في بيان "أدعو جميع الشعب الإيراني… إلى كتابة صفحة مجيدة في تاريخ الإسلامية من خلال حضوركم" تشييع الذي قُتل في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي على إيران في 28 شباط الماضي".

وأضاف أن "نداء الأمة للثأر يجب أن يتردد صداه في آذان العالم أجمع".