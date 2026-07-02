قاليباف يدعو إلى المشاركة الواسعة في مراسم تشييع خامنئي

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دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إلى "الثأر لمقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، من خلال المشاركة الواسعة في مراسم تشييعه التي تبدأ السبت في طهران".
وقال قاليباف في بيان "أدعو جميع الشعب الإيراني… إلى كتابة صفحة مجيدة في تاريخ إيران الإسلامية من خلال حضوركم" تشييع خامنئي الذي قُتل في اليوم الأول من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران في 28 شباط الماضي".
وأضاف أن "نداء الأمة للثأر يجب أن يتردد صداه في آذان العالم أجمع".