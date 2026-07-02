رحلات أوروبا إلى تل أبيب تعود تدريجياً

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بدأ المسافرون من أوروبا إلى إسرائيل يستفيدون مجدداً من خيارات أوسع للرحلات الجوية إلى تل أبيب، بعد تراجع التوتر المرتبط بالحرب مع إيران.
فإلى جانب مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية، تستعد شركة "كوندور" أيضاً لاستئناف رحلاتها المنتظمة إلى إسرائيل.
وأكد متحدث باسم "لوفتهانزا" أن الشركة عادت، منذ الأربعاء، إلى تشغيل رحلتين يومياً من فرانكفورت إلى تل أبيب.
وخلال فترة الحرب، بقيت شركة الطيران الإسرائيلية "العال" المشغل الأساسي لهذه الرحلات.
وكانت شركة "أوستريا"، التابعة لمجموعة "لوفتهانزا"، قد استأنفت رحلاتها من فيينا في حزيران الماضي، على أن ترفع عدد الرحلات الآن إلى 11 رحلة أسبوعياً.
كما تعتزم "يورو وينغز" استئناف رحلاتها إلى إسرائيل اعتباراً من منتصف تموز الجاري، بواقع ما يصل إلى 3 رحلات أسبوعياً بين دوسلدورف وتل أبيب، إضافة إلى رحلة أسبوعية من هامبورغ بدءاً من 10 تموز.
وأعلنت مجموعة "لوفتهانزا" أنها ستضيف في آب مزيداً من الرحلات، تشمل رحلات من ميونخ عبر "لوفتهانزا"، ومن زيورخ عبر "سويس"، ومن بروكسل عبر "بروسلز إيرلاينز".
ومن المقرر أن تطلق "كوندور" رحلاتها المنتظمة إلى إسرائيل اعتباراً من 2 آب.