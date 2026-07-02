والتز يدعو طهران للعودة إلى مساعي الحوار والسلام

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أكد المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن، مايك والتز، أن صبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لن يكون طويلًا" إذا لم تلتزم إيران بمبادئ القانون الدولي.
ودعا طهران للعودة إلى مساعي الحوار والسلام، ووقف ما وصفها بـ"الاعتداءات الإيرانية"، مطالبًا بفتح مضيق هرمز أمام الجميع.
وقال إن إيران واصلت اعتداءاتها على السفن وعلى البحرين والكويت رغم مذكرة التفاهم، مضيفًا أنها هاجمت سفنًا مدنية وأعاقت حرية الملاحة، الأمر الذي أثر على الزراعة حول العالم.
كما اتهم إيران باستهداف مناطق سكنية ومدنية في البحرين ودول أخرى، مؤكداً أن الولايات المتحدة "لن تسمح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة".