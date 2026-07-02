والتز يدعو طهران للعودة إلى مساعي الحوار والسلام

أكد المندوب الأميركي لدى ، مايك والتز، أن صبر الرئيس الأميركي "لن يكون طويلًا" إذا لم تلتزم بمبادئ القانون الدولي.

ودعا للعودة إلى مساعي الحوار والسلام، ووقف ما وصفها بـ"الاعتداءات "، مطالبًا بفتح أمام الجميع.

وقال إن إيران واصلت اعتداءاتها على السفن وعلى والكويت رغم مذكرة التفاهم، مضيفًا أنها هاجمت سفنًا مدنية وأعاقت حرية الملاحة، الأمر الذي أثر على الزراعة حول العالم.

كما اتهم إيران باستهداف مناطق سكنية ومدنية في البحرين ودول أخرى، مؤكداً أن "لن تسمح لإيران بأخذ الاقتصاد العالمي رهينة".