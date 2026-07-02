الرئيس الأميركي: حان وقت وقف "القتل العبثي" في أوكرانيا

أكد مسؤول أميركي أن يريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في ، وذلك عقب الهجوم الروسي الواسع على الذي أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل.

وقال المسؤول الأميركي لوكالة فرانس برس إن "الرئيس يتمتع بحس إنساني ويريد تسوية هذه الحرب حتى يتوقف القتل العبثي"، في أول تعليق من على الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة ، فجر الخميس.

وجاء التصريح بعد ساعات من شن أكبر هجوم جوي على كييف منذ اندلاع الحرب في شباط 2022، بحسب رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، إذ أطلقت مئات الطائرات المسيّرة وعشرات الصواريخ، ما ألحق أضراراً واسعة بالمباني السكنية والبنية التحتية.