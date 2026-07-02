الرئيس الأميركي: حان وقت وقف "القتل العبثي" في أوكرانيا

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أكد مسؤول أميركي أن الرئيس دونالد ترامب يريد التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، وذلك عقب الهجوم الروسي الواسع على كييف الذي أسفر عن مقتل 21 شخصاً على الأقل.
وقال المسؤول الأميركي لوكالة فرانس برس إن "الرئيس ترامب يتمتع بحس إنساني ويريد تسوية هذه الحرب حتى يتوقف القتل العبثي"، في أول تعليق من الإدارة الأميركية على الضربات الروسية التي استهدفت العاصمة الأوكرانية، فجر الخميس.
وجاء التصريح بعد ساعات من شن روسيا أكبر هجوم جوي على كييف منذ اندلاع الحرب في شباط 2022، بحسب رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو، إذ أطلقت موسكو مئات الطائرات المسيّرة وعشرات الصواريخ، ما ألحق أضراراً واسعة بالمباني السكنية والبنية التحتية.