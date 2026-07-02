بعد فترة من التوقف.. إيران والإمارات تستأنفان الشحن المباشر للبضائع

استأنفت والإمارات خطوط الشحن المباشر للبضائع بين البلدين، في خطوة تعكس عودة العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي بعد فترة من التوقف.

للوجستيات والدعم في منظمة تنمية التجارة ، علي إمامي، إن خطوط الشحن المباشر من إلى إيران عادت إلى العمل، وأصبحت عمليات نقل البضائع تُنفذ بشكل مباشر، وفق ما نقلت وكالة " " عن وكالة "مهر" الإيرانية.

وأوضح إمامي أن العلاقات التجارية بين البلدين استعادت وتيرتها الطبيعية، مع استئناف عمليات الشحن المباشر للبضائع من الإمارات إلى إيران.

ويأتي ذلك بعد أن استقبل مطار ، يوم الاثنين، أول رحلة مباشرة قادمة من ، قبل أن تغادر في اليوم نفسه رحلة عودة إلى إيران، لتكون أولى الرحلات التجارية المباشرة منذ الاضطرابات التي رافقت الحرب الأميركية - الأخيرة على إيران.