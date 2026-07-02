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عربي-دولي

بعد فترة من التوقف.. إيران والإمارات تستأنفان الشحن المباشر للبضائع

Lebanon 24
02-07-2026 | 16:45
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بعد فترة من التوقف.. إيران والإمارات تستأنفان الشحن المباشر للبضائع
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استأنفت إيران والإمارات خطوط الشحن المباشر للبضائع بين البلدين، في خطوة تعكس عودة العلاقات التجارية إلى مسارها الطبيعي بعد فترة من التوقف.

وقال المدير العام للوجستيات والدعم في منظمة تنمية التجارة الإيرانية، علي إمامي، إن خطوط الشحن المباشر من الإمارات إلى إيران عادت إلى العمل، وأصبحت عمليات نقل البضائع تُنفذ بشكل مباشر، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول" عن وكالة "مهر" الإيرانية.

وأوضح إمامي أن العلاقات التجارية بين البلدين استعادت وتيرتها الطبيعية، مع استئناف عمليات الشحن المباشر للبضائع من الإمارات إلى إيران.

ويأتي ذلك بعد أن استقبل مطار دبي الدولي، يوم الاثنين، أول رحلة مباشرة قادمة من طهران، قبل أن تغادر في اليوم نفسه رحلة عودة إلى إيران، لتكون أولى الرحلات التجارية المباشرة منذ الاضطرابات التي رافقت الحرب الأميركية - الإسرائيلية الأخيرة على إيران.

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وقال المدير العام

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دبي الدولي

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الإيرانية

الأناضول

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