جلسة لمجلس الأمن.. ومطالبات بوقف فوري لاعتداءات إيران وفتح مضيق هرمز

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خلال جلسة لمجلس الأمن أمس الخميس، دعت دول إلى وقف فوري للاعتداءات وفتح مضيق هرمز.وقال وزير خارجية البحرين عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال الجلسة إن استهدفت مناطق مأهولة بالمدنيين رغم مذكرة التفاهم.وأضاف: "ما تعرضت له مملكة البحين مؤخرا هو مكمّل لسلسلة من الاعتداءات الإيرانية".وتابع: "الاعتداءات الإيرانية تشكل انتهاكات صريحة لميثاق والقانون الدولي".وأكد أن "هناك نهجا إيرانيا متكررا بعدم الوفاء بالالتزامات الدولية".وطالب بوقف فوري وكامل للاعتداءات الإيرانية وإدانتها من .، أكد المندوب الأميركي لدى مجلس الأمن مايك والتز، أن إيران تجاهلت التزاماتها وفق مذكرة التفاهم مع .وأوضح والتز أنه "رغم الاتفاقات الدبلوماسية فإن إيران لم تظهر بعد الحد الأدنى من الاحترام للعالم".وحذر المندوب الأميركي من نفاد صبر الرئيس تجاه تجاوزات إيران.كما شدد المندوب لدى مجلس الامن جيمس كاريوكي، على ضرورة فتح مضيق هرمز وفقا لنصوص القانون الدولي.ولفت كاريوكي إلى أهمية أن تلتزم إيران يأن يكون المضيق خاليا من التهديدات والعنف والرسوم.