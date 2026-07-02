"علاقتنا جيدة".. ترامب يهنئ ماسك بعد تجاوز ثروته التريليون دولار

Advertisement

وقال ، في مقابلة مع شبكة " بي سي" الأميركية: "لقد كتبت له رسالة قلت فيها: تهانينا، هذا أمر جيد للغاية".وفي المقابل، أقر ترامب بوجود "بعض الخلافات الطفيفة" مع ، الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، بسبب رفض فرض التحول الإجباري على المواطنين نحو استخدام السيارات الكهربائية.وأوضح ترامب أن ماسك لم يكن راضياً عن هذا التوجه، مضيفاً: "إيلون ليس سعيداً بذلك، وأنا أفهم ذلك، لكن الأمور تسير بشكل جيد".وكان ماسك قد استعاد لقب أول تريليونير في التاريخ مطلع الأسبوع الجاري، بعد أيام من فقدانه مؤقتاً نتيجة موجة بيع واسعة طالت أسهم التكنولوجيا العالمية.وجاءت عودة ماسك إلى هذا المستوى التاريخي مدعومة بمكاسب قوية في جلسة تداول واحدة، إذ قفز سهم "سبيس إكس" بنسبة 7.6%، بالتزامن مع ارتفاع سهم "تسلا" بأكثر من 8%.وأضافت هذه المكاسب أكثر من 60 مليار دولار إلى ثروة ماسك الشخصية، ليعود صافي قيمتها إلى ما فوق التريليون دولار، وفق مؤشري "بلومبرغ للمليارديرات" و"فوربس".وكان ماسك قد فقد اللقب مؤقتاً الأسبوع الماضي، بعد تراجعات حادة في أسهم "سبيس إكس" عقب الطفرة السعرية التي رافقت إدراجها التاريخي في البورصة، إضافة إلى تعديلات أثرت في تقييم حصصه المقيدة في "تسلا".وكان ماسك قد بلغ هذا الإنجاز للمرة الأولى في حزيران الماضي، بعد الطرح العام الأولي لشركة "سبيس إكس"، الذي رفع قيمتها السوقية إلى مستويات قياسية، ودفع صافي ثروته إلى نحو 1.05 تريليون دولار في أول يوم تداول.ويُعد ماسك من أبرز الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا، إذ يقود عدداً من الشركات الكبرى، بينها "تسلا" و"سبيس إكس"، كما يملك منصة "إكس"، ويُعرف بمشروعاته المرتبطة بالنقل المستقبلي واستكشاف الفضاء، إضافة إلى تصريحاته المثيرة للجدل وتأثيره الواسع في الأسواق. (روسيا اليوم)