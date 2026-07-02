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عربي-دولي

تنازل عن راتبه السنوي.. ترامب: تولي منصب الرئاسة يمثل "هدفا أكبر من كسب المال"

Lebanon 24
02-07-2026 | 23:25
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تنازل عن راتبه السنوي.. ترامب: تولي منصب الرئاسة يمثل هدفا أكبر من كسب المال
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كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب انه تنازل عن راتبه السنوي الذي يتقاضاه من الحكومة الفيدرالية.

وعن إقراراته المالية الأخيرة، التي أظهرت أنه حقق أكثر من ملياري دولار خلال عام 2025، أشار ترامب في مقابلة مع "سي إن بي سي" إلى  أنه يتنازل عن راتبه السنوي الذي يتقاضاه من الحكومة الفيدرالية.
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وقال: "لقد تنازلت عن راتبي. أنا لا أتقاضى راتبا".

وأكد الرئيس الأميركي أن تولي منصب الرئاسة يمثل بالنسبة له "هدفا أكبر من كسب المال".

ودافع ترامب عن أنشطة عائلته المالية قائلا: "أشعر بالأسى نوعا ما تجاه أبنائي لأن أي مشروع تجاري تقريبا يُقدمون عليه يُشكل تضاربا محتملا في المصالح مع إدارة والدهم".

وتابع: "أي شيء يفعلونه، نظرا لقوة منصب الرئاسة، حتى لو اشتروا شركة كعك، فإن تكلفة الطاقة اللازمة لصنع الكعك، كما تعلمون، تُثير تساؤلات حول مدى توافقها مع سياستي في مجال الطاقة".

وأضاف: "هناك تضارب في المصالح. أي شيء يفعلونه تقريبا. لذا فالأمر صعب للغاية من هذه الناحية".

وأظهرت مراجعة أحدث إقرارات ترامب المالية الثلاثاء أنه ⁠أبلغ عن دخل تجاوز 1.4 مليار دولار من مشروعات عائلته في مجال العملات المشفرة العام الماضي.

ووفق الإقرارات، وهي إفصاح ترامب ‌السنوي لعام ‌2025 لدى مكتب الأخلاقيات الحكومية الأميركي، فإنه تلقى أكثر من 500 مليون دولار من شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، وهي ‌مشروع عملات مشفرة شارك ‌هو وأبناؤه ⁠في تأسيسه.

وأعلن ترامب عن 635 مليون دولار أخرى من بيع عملاته الرقمية "الميمية"، وهي أصول رقمية مستوحاة من النكات والمواقف الساخرة المنتشرة على الإنترنت.

وأبلغ ترامب أيضا ⁠عن ‌دخل يزيد عن 80 مليون دولار ⁠من تسويات مع شركات إعلامية مختلفة، وملايين ⁠الدولارات من دخل شركته التي تمنح ترخيصا باستخدام اسمه لمطوري العقارات ⁠في الخارج.
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