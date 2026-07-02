هل سيشارك مجتبى خامنئي في تشييع والده؟ مسؤول إيراني يكشف

قال ممثل المرشد الأعلى في ، حكيم إلهي، إن من غير المرجح أن يظهر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي علناً في مراسم تشييع والده المرشد الراحل ، وذلك لأسباب أمنية.

وأوضح إلهي، في مقابلة مع "India Today" قبل مغادرته مطار أنديرا غاندي الدولي في نيودلهي متوجهاً إلى ، أن القرار مرتبط بالكامل بالاعتبارات الأمنية، في وقت تستعد فيه لأسبوع من مراسم التشييع وسط توتر متصاعد مع .

وقال: "كنت في إيران الأسبوع الماضي، والتقيت بعض أصدقائي الذين التقوا به. قالوا إنه يريد الخروج، ويريد لقاء الناس، لكن لا تسمح له بالخروج".

وأضاف: "قالوا إن الأمر خطير جداً، ولا يمكنهم توفير الحماية الأمنية له. أعتقد أنه لن يخرج".

وأشار إلهي إلى أن إيران تعيش حالة حداد منذ وفاة خامنئي، لافتاً إلى أن كثيراً من مؤيديه يعتبرون أن خسارته لا يمكن تعويضها.

وأضاف أن أشخاصاً من مختلف أنحاء إيران ومن خارجها يتوافدون للمشاركة في مراسم التشييع والتعبير عن تضامنهم.

وعند سؤاله عن التهديدات بشن عمليات عسكرية جديدة، قال إلهي إن إيران خرجت من الصراع في موقع أقوى، مضيفاً: "كانت دول كثيرة تشيد بإيران وتقول إن إيران انتصرت في الحرب. ولا تزال إيران قوية جداً ومستعدة للصمود". (روسيا اليوم)