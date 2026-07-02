عراقجي وقاليباف كانا على القائمة.. هكذا منعت واشنطن إسرائيل من اغتيالهما

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أعلنت مصادر أميركية أن مسؤولين في اعتقدوا أن خططت لاغتيال كبار المفاوضين الإيرانيين، وعلى رأسهم عباس عراقجي ورئيس محمد باقر قاليباف، في وقت كانت فيه منخرطة في محادثات حساسة مع طهران بهدف التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، قبل أن تتدخل الإدارة الأميركية لمنع من المضي في تنفيذ تلك الخطط.وفي هذا الإطار، كشف مسؤول أميركي لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن إدارة الرئيس علمت في تلك الفترة أن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف كان مدرجًا على الأقل على قائمة الاستهداف ، وقد طلبت من إسرائيل الامتناع عن استهدافه.وبحسب المصادر، فإن استهداف كبار الإيرانيين كان جزءا من الاستراتيجية الإسرائيلية منذ بداية الحرب، إلا أن المخاوف الأميركية تصاعدت بشكل خاص بشأن احتمال استهداف عراقجي وقاليباف، خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأت في نيسان الماضي.وتابعت المصادر أن الولايات المتحدة، خشية أن يؤدي أي اغتيال إلى إفشال المحادثات، طلبت من دول أخرى في المنطقة توجيه تحذيرات لإيران بشأن احتمال استهداف إسرائيل لهذين المسؤولين.وذكرت المصادر أن قاليباف نجا من محاولتي اغتيال خلال حرب استمرت 12 يومًا في حزيران 2025، وكذلك خلال الصراع الحالي، عندما استهدفت إسرائيل اجتماعًا سريًا لكبار المسؤولين الإيرانيين داخل ملجأ تحت جبل، وفقًا لثلاثة مسؤولين إيرانيين كبار وتصريحات علنية لمسؤولين آخرين.وأضافت أن قاليباف أُنقذ في المرتين من تحت الأنقاض، وفق ما أوردته الصحيفة الأميركية.وخلال سير المفاوضات، اتخذت إجراءات أمنية مشددة لتقليل فرص استهداف كبار مسؤوليها من قبل إسرائيل.