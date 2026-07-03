ترامب واتفاق التجارة.. ضربة جديدة للمزارعين؟

انتقد تيم ميلر، وهو عامل سابق في الحزب ، توجه الرئيس الأميركي بشأن اتفاقية والمكسيك وكندا "USMCA"، معتبراً أن يتراجع عن اتفاق كان يصفه سابقاً بأنه "أفضل صفقة" أبرمها.

وقال ميلر، خلال مشاركته في بودكاست "ذا بولوارك"، إن قررت عدم تجديد الاتفاقية، رغم أن الرئيس الأميركي كان قد تفاوض عليها وتباهى بها خلال ولايته الأولى.

وأضاف: "من الغريب أنهم لن يجددوا أفضل اتفاقية تجارية على الإطلاق"، مشيراً إلى أن الإدارة تتجه نحو مراجعات سنوية قد يستخدمها ترامب للضغط على قادة المكسيك وكندا.

وبرأي ميلر، فإن التخلي عن الاتفاقية بصيغتها الحالية واستبدالها بآلية مراجعة سنوية قد ينعكس سلباً على المزارعين ، وخصوصاً أولئك الذين دعموا ترامب.

وقال: "إنها ضربة تلو الأخرى للمزارعين، ويبدو أن كل سياسة من سياسات ترامب هي مؤامرة متقنة لمعرفة مدى قدرته على إغضاب المزارعين مع الاستمرار في رفع أرقامه في المناطق الريفية الأميركية".

من جهتها، وافقت الكاتبة في مجلة "نيويوركر" سوزان غلاسر على هذا التقييم، معتبرة أن ترامب يختبر مدى تمسك مؤيديه به حتى عندما يتراجع عن سياسات كان يفترض أن تصب في مصلحتهم.

وقالت غلاسر إن ترامب "يحب أن يظهر أن مؤيديه المخلصين سيبقون إلى جانبه مهما أهانهم، ومهما فشل في تحقيق ما وعدهم به"، معتبرة أن ذلك يمثل بالنسبة إليه "الانتصار السياسي المطلق".