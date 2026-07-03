بعد أخبار عن وجود ابنة "سرية " لوالدها في اليمن.. رغد صدام حسين تخرج عن صمتها وهذا ما قالته

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أكدت ابنة الرئيس الراحل حسين رغد في بيان نشرته على حسابها في إكس مساء أمس الخميس أن كل "الروايات التي جرى تداولها في الآونة الأخيرة نقلا عن سيدة تدعي زوراً أنها الابنة السرية لصدام حسين كاذبة ".وأوضحت أن العائلة سبق أن نفت مرارا وجود أي أبناء أو بنات سريين للرئيس العراقي الأسبق.ودعت رغد صدام حسين كافة إلى تحري الدقة، مشددة على أن عائلة حسين لم ولن تتبرأ يوماً من أبنائها وبناتها.أتى ذلك، بعدما أثارت امرأة تبلغ من العمر نحو 34 عاماً وتزعم أن اسمها "ميرا صدام حسين" جدلاً واسعاً في اليمن إثر ظهورها علناً للاستنجاد بالمشايخ والقبائل عقب طردها من منزلها في صنعاء من قبل الحوثيين.حيث ظهرت خلال شهر أيار الماضي في فيديو مصور تقص ضفائر شعرها لتسلمها إلى الشيخ القبلي البارز حمد بن راشد فدغم الحزمي، مستنجدة به وبقبائل اليمن لحمايتها واستعادة حقها، بعد إعلانها أن عناصر مسلحة طردوها من "فيلتها" في حي "حدة" الراقي بصنعاء، واستولوا على سياراتها ومجوهراتها ووثائقها .فيما تسبب هذا الاستنجاد بتوتر أمني، لا سيما بعدما عمدت سلطات في صنعاء إلى احتجاز الشيخ الحزمي و"ميرا" لنحو 50 يوماً. قبل أن تعود وتفرج عن الحزمي عقب ضغوط قبلية.إلا أن الجدل لم يتوقف، إذ عاد الحزمي وظهر في فيديو يوم 24 حزيران الماضي، من مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، شرق الجوف، مجدداً وقوفه مع ميرا ومندداً بأساليب الضغط والترهيب التي تعرضا لها.وكانت ميرا ادعت أنها "هربت" إلى اليمن عام 2003 بعد الأميركي للعراق، عبر تنسيق من قبل الرئيس اليمني الأسبق صالح، الذي منحها ممتلكات عقارية، وأموالاً، وحماية في العاصمة صنعاء، وفق ادعائها.