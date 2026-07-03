بالفيديو.. جثمان خامنئي في مصلى الخميني قبل التشييع

وصل جثمان المرشد ، الذي قُتل في ضربة أميركية - إسرائيلية، إلى مصلى الإمام الخميني في ، قبل يوم من انطلاق مراسم تشييعه التي تمتد لستة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية أن "جثمان قائد الإسلامية وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير"، مستخدمة الاسم الرسمي للمجمع الديني.

ومن المتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص، إلى جانب عدد من الشخصيات الأجنبية البارزة، في مراسم التشييع الرسمية المقررة السبت.

وفي هذا السياق، دعا رئيس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى حشد جماهيري واسع للثأر لمقتل خامنئي.

وأظهرت صور مشيعين يحملون نعش خامنئي، المغطى بالعلم الإيراني، إلى داخل مصلى الخميني، أحد أبرز المواقع المخصصة للمراسم الرسمية في البلاد.

كما أظهرت صور أخرى حشوداً ترتدي الأسود خلال مراسم سبقت الجنازة، فيما وُضع النعش أمام خلفية من الزهور الحمراء والفراشات البيضاء المعلقة في الهواء.

وتأتي الاستعدادات للتشييع الشعبي بعد تأجيله في ذروة الحرب، في وقت تلتزم والولايات المتحدة وقف إطلاق نار، عقب توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لوقف الحرب.\