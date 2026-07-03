بالفيديو.. جثمان خامنئي في مصلى الخميني قبل التشييع

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وصل جثمان المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي قُتل في ضربة أميركية - إسرائيلية، إلى مصلى الإمام الخميني في طهران، قبل يوم من انطلاق مراسم تشييعه التي تمتد لستة أيام، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن "جثمان قائد الثورة الإسلامية وصل إلى مصلى الإمام الخميني الكبير"، مستخدمة الاسم الرسمي للمجمع الديني.
ومن المتوقع أن يشارك ملايين الأشخاص، إلى جانب عدد من الشخصيات الأجنبية البارزة، في مراسم التشييع الرسمية المقررة السبت.
وفي هذا السياق، دعا رئيس مجلس الشورى وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف إلى حشد جماهيري واسع للثأر لمقتل خامنئي.
وأظهرت صور مشيعين يحملون نعش خامنئي، المغطى بالعلم الإيراني، إلى داخل مصلى الخميني، أحد أبرز المواقع المخصصة للمراسم الرسمية في البلاد.
كما أظهرت صور أخرى حشوداً ترتدي الأسود خلال مراسم سبقت الجنازة، فيما وُضع النعش أمام خلفية من الزهور الحمراء والفراشات البيضاء المعلقة في الهواء.
وتأتي الاستعدادات للتشييع الشعبي بعد تأجيله في ذروة الحرب، في وقت تلتزم إيران والولايات المتحدة وقف إطلاق نار، عقب توقيع مذكرة تفاهم مبدئية لوقف الحرب.\
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