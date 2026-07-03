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خاص

خريطة سياسية جديدة في إسرائيل.. نتنياهو سيفوز بـ 16 مقعدًا في الكنيست

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-07-2026 | 06:30
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خريطة سياسية جديدة في إسرائيل.. نتنياهو سيفوز بـ 16 مقعدًا في الكنيست
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كشف استطلاع رأي نشرته مؤخرا صحيفة "معاريف" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد يحصل إذا انفصل عن حزب الليكود وخاض الانتخابات المقبلة على رأس حزب جديد على 16 مقعدًا في الكنيست الاسرائيلي.
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وبحسب الاستطلاع، الذي أجراه معهد لازار للأبحاث بالتعاون مع Panel4All، فإن حزب الليكود من دون نتنياهو لن يحصل سوى على 7 مقاعد. وبذلك، سيبلغ مجموع مقاعد الحزبين 23 مقعدًا، أي بزيادة 3 مقاعد مقارنة بما يناله الليكود منفردًا في الاستطلاع الحالي.
 
وفي هذه الحالة، سيصبح حزب نتنياهو الجديد ثالث أكبر قوة سياسية، بعد حزب "ياشار" بزعامة غادي آيزنكوت، وحزب "معًا" الذي يقوده رئيسا الوزراء السابقان نفتالي بينيت ويائير لابيد، إذ يحصل كل منهما على 20 مقعدًا.
 
وفي هذا الإطار، اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" في تقرير نشرته اليوم الجمعة ان هذا الاستطلاع يُشير إلى توقف التراجع الذي شهده حزب "معًا" خلال الأسابيع الماضية، بعدما استعاد مقعدًا واحدًا ليصل إلى 19 مقعدًا، فيما خسر حزب "ياشار!" مقعدًا واحدًا ليتراجع إلى 20 مقعدًا. كما فقد حزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان مقعدًا إضافيًا، لينخفض تمثيله إلى 10 مقاعد.
 
وأضافت الصحيفة: "بالرغم من أن انفصال نتنياهو عن الليكود سيرفع الحصيلة الإجمالية للحزبين، فإنه سيؤدي في المقابل إلى إضعاف معسكر الائتلاف الحاكم، الذي سيتراجع إلى 49 مقعدًا، مقابل 60 مقعدًا لأحزاب المعارضة، في حين تحتفظ الأحزاب العربية بـ11 مقعدًا."
 
وأظهر الاستطلاع، بحسب الصحيفة، أن غالبية الإسرائيليين لا يعتقدون بإمكانية تشكيل حكومة تضم أحزابًا من المعسكرين بعد الانتخابات، وقال 35% من المستطلعة آراؤهم إن فرص قيام مثل هذه الحكومة ضئيلة، فيما رأى 27% أنها غير ممكنة إطلاقًا.
 
في المقابل، اعتبر 14% أن هناك احتمالًا كبيرًا لتشكيل حكومة من هذا النوع، بينما قال 24% إنهم لا يعرفون.
 
كما كشف الاستطلاع أن ناخبي أحزاب الائتلاف الحاكم أقل يقينًا من مؤيدي المعارضة والأحزاب العربية بشأن مشاركتهم في الانتخابات المقبلة للكنيست.
 
وأظهرت النتائج، عند تقسيمها بحسب الانتماء السياسي، أن 80% من مؤيدي أحزاب المعارضة الاسرائيلية أكدوا أنهم سيشاركون حتمًا في الانتخابات، بينما لم يحسم 8% منهم قرارهم. أما بين مؤيدي أحزاب الائتلاف، فلم تتجاوز نسبة من أكدوا مشاركتهم المؤكدة 72%.
 
 
وجاءت نتائج الإجابة عن سؤال: "لو أُجريت انتخابات الكنيست اليوم، لأي حزب ستصوت؟" في الاستطلاع على النحو الآتي:
الليكود: 21 مقعدًا.
ياشار!: 20 مقعدًا.
معًا: 19 مقعدًا.
إسرائيل بيتنا: 10 مقاعد.
الديمقراطيون: 10 مقاعد.
عوتسما يهوديت: 8 مقاعد.
شاس: 8 مقاعد.
يهدوت هتوراه: 8 مقاعد.
حداش–تعال: 6 مقاعد.
راعام: 5 مقاعد.
حزب الصهيونية الدينية  بزعامة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش : 5 مقاعد.
 
يُشار إلى انه من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل بحلول 27 تشرين الأول القبل لانتخاب 120 عضوًا للكنيست.

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