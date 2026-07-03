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عربي-دولي

الخلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي بدأت بعد اغتيال لاريجاني.. هذا ما كشفه مسؤولون

Lebanon 24
03-07-2026 | 04:14
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الخلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي بدأت بعد اغتيال لاريجاني.. هذا ما كشفه مسؤولون
الخلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي بدأت بعد اغتيال لاريجاني.. هذا ما كشفه مسؤولون photos 0
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كشف مسؤولون أميركيون مؤخرا أن واشنطن أجهضت خططا إسرائيلية وضعت سابقاً من أجل اغتيال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وكبير المفاوضين، رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف.
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وألقت هذه المعلومات الضوء على الخلافات والتباين الواضح بين واشنطن وتل أبيب حول أهداف الحرب ضد إيران. ففيما سعت إسرائيل إلى إسقاط النظام الإيراني والإطاحة به. اكتشفت الإدارة الأميركية باكراً أن هذا الهدف لن يتحقق خلال الحرب، فعمدت إلى التركيز على ضرب القدرات العسكرية الإيرانية والأسطول البحري، وفق ما أكد مسؤولون أميركيون مطلعون لصحيفة "واشنطن بوست".

ثم عمدت لاحقاً في آذار ونيسان إلى السعي للتفاوض، محذرة إسرائيل من اغتيال القادة السياسيين "البراغماتيين" الذين قد يلعبون دوراً في أي محادثات مرتقبة.

وفي هذا السياق، ، قال آرون ديفيد ميلر، المسؤول السابق في وزارة الخارجية الأميركية والذي عمل مستشاراً لإدارات جمهورية وديمقراطية: "هذا يكشف تباين أهداف الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل، كما يعكس إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقويض أي مفاوضات قد تتوصل الولايات المتحدة إلى نتائج من خلالها."

من جهتهم، أكد مسؤولون مطلعون أن مزيداً من الخلافات بين الحليفين الأميركي والإسرائيلي ظهر بعد اغتيال تل أبيب المسؤول الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في منتصف آذار الماضي. وقال مسؤول غربي "لم تكن نقطة التحول اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، بل اغتيال لاريجاني، بينما كانت واشنطن تبحث عن مسؤول إيراني يمكن التعامل معه، وفجأة لم يعد موجوداً."

فيما ألمح الرئيس الأميركي دونالد ترامب علناً في مارس الماضي إلى أن حملة الاغتيالات الإسرائيلية عقّدت جهود التفاوض مع إيران. وقال للصحفيين آنذاك "كما تعلمون، الأمر صعب قليلاً.. لقد قضوا على الجميع تقريباً.. أنا لا أريد قتلهم."
 
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