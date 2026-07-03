سقطت الحافلة.. حادث مروّع في باكستان يودي بحياة 40 شخصا (فيديو)

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إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
شیرانی: مسافر بس کھائی میں گرنے سے 18 افراد جاں بحق۔
ژوب شاہراہ پر مسافر بس کو پیش آنے والے ہولناک حادثے کے بعد ایف سی، پولیس اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ pic.twitter.com/gIyO9Nld0w
— Balochistan Reality Check (@TommyJuata) July 3, 2026
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ
شیرانی: مسافر بس کھائی میں گرنے سے 18 افراد جاں بحق۔
ژوب شاہراہ پر مسافر بس کو پیش آنے والے ہولناک حادثے کے بعد ایف سی، پولیس اور ریسکیو ٹیمیں امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور زخمیوں کو طبی امداد دی جا رہی ہے۔ pic.twitter.com/gIyO9Nld0w