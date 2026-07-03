هجوم على حاجز أمني في سوريا.. قنابل تستهدف عسكريين

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ونقلت "الإخبارية السورية" عن مصدر أمني قوله إنه "في تمام الساعة الخامسة والعشر دقائق صباحاً ورد بلاغ عن قيام شخص بمحاولة تفجير قنبلة بجانب حاجز كشكول، وبعد الجثة تبيّن أنها تعود للمدعو دانيال داوود، المتهم بجريمة قتل وتجارة المخدرات".وأوضح المصدر أن دانيال كان برفقة شخص آخر يستقل دراجة نارية، وعند توقيفهما على الحاجز للتفتيش، أخرج مسدسه وأطلق عدة عيارات نارية باتجاه عناصر القوى الأمنية.وذكر أنّ القوى الأمنية أحبطت محاولة دانيال تفجير عدة قنابل، قبل أن يحاول رمي قنبلة انفجرت به، ما أدى إلى وفاته على الفور.كذلك، أشار المصدر إلى أنه جرى إسعاف ثلاثة عناصر من القوى الأمنية أصيبوا بشظايا، فيما نُقلت جثة دانيال إلى مشفى المواساة.ويأتي هذا الهجوم بعد التفجير الذي استهدف، مساء الخميس، أحد المقاهي في شارع النصر بالقرب من العدلي في دمشق.وفي بيان، قالت السورية إنه "بعد ظهر الخميس، وفي تمام الساعة الثالثة، وقع تفجير إرهابي استهدف أحد المقاهي في شارع النصر بالقرب من القصر العدلي في دمشق، على بعد نحو 70 متراً إلى الجهة الغربية منه".وأضافت الوزارة أن التفجير أسفر عن مقتل تسعة مواطنين وإصابة 20 آخرين، فضلاً عن وقوع أضرار مادية في الموقع.وأوضحت أن الإجراءات والتحقيقات الأولية أظهرت أن الانفجار نجم عن عبوة ناسفة بدائية الصنع تزن نحو كيلوغرام واحد، جُهزت بشظايا معدنية، ما أدى إلى وقوع إصابات بالغة وأضرار كبيرة في المكان.وأكدت الوزارة أنها فرضت، عقب وقوع الانفجار، طوقاً أمنياً حول الموقع، فيما نفذت فرق الهندسة والكلاب البوليسية عمليات تمشيط دقيقة للتأكد من خلو المنطقة من أي تهديدات أخرى.إلى ذلك، باشرت فرق جمع الأدلة التابعة لإدارة المباحث الجنائية أعمالها فوراً، حيث جمعت الأدلة الجنائية، وراجعت تسجيلات كاميرات المراقبة، واستمعت إلى إفادات الشهود والأشخاص الموجودين في محيط الحادث، في إطار التحقيقات الهادفة إلى كشف ملابسات الجريمة وتحديد هوية منفذيها وكل من يقف وراءها.