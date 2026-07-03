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عربي-دولي

شخص عربي قيد التوقيف.. فرنسا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين

Lebanon 24
03-07-2026 | 07:51
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شخص عربي قيد التوقيف.. فرنسا تفكك شبكة لتهريب المهاجرين
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أودعت السلطات الفرنسية سورياً يبلغ من العمر 36 عاماً الحبس الاحتياطي، للاشتباه في إدارته شبكة لتهريب المهاجرين السوريين إلى الأراضي الفرنسية عبر غويانا الفرنسية، بحسب ما أعلن مدعي عام إبينال في شرق فرنسا، فريديريك ناهون.
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وأوضح ناهون، في بيان، أن التحقيقات بدأت عقب معلومات تلقاها مكتب مكافحة تهريب المهاجرين في مدينة ميتز خلال تشرين الأول 2025، أفادت بوجود شبكة تنشط في تهريب مهاجرين سوريين، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة، التي كانت تُدار من مدينة إبينال حيث يقيم المشتبه به، كانت تنقل المهاجرين من سوريا إلى غويانا الفرنسية مروراً بتركيا وفنزويلا والبرازيل.

وبحسب التحقيق، كان معظم المهاجرين يتقدمون بطلبات لجوء في مدينة كايين بغويانا الفرنسية، قبل انتقالهم إلى فرنسا والاستقرار في الغالب في المناطق الشرقية من البلاد.

وقدر المحققون عدد الأشخاص الذين عبروا عبر هذه الشبكة بين عامي 2021 و2025 بما يتراوح بين 400 و600 مهاجر، كما رصدوا تحويلات مالية إلى الخارج، ولا سيما إلى البرازيل، عبر عدد من الوسطاء، ما دفع نيابة إبينال إلى توجيه طلب مساعدة قضائية دولية إلى السلطات البرازيلية.

وأُلقي القبض على المشتبه به يوم الاثنين، وكشفت التحقيقات أنه كان يدير شركة تحمل اسم "سلطانة تورز"، تعرض على الراغبين في الهجرة دفع مبالغ تتراوح بين 800 وألف دولار مقابل الوصول إلى الأراضي الفرنسية، فيما عثر المحققون على مقاطع فيديو ترويجية للشركة عبر تطبيق "واتساب".

وأُحيل المشتبه به إلى القضاء الخميس، وقرر قاضي التحقيق إيداعه الحبس الاحتياطي بانتظار مثوله أمام المحكمة في الثالث من أيلول، لمواجهة تهم تتعلق بمساعدة أجانب على الدخول والتنقل والإقامة بصورة غير نظامية في فرنسا ضمن عصابة منظمة.
 
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