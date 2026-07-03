ترامب: هكذا تُدار ثروتي

قال الرئيس الأميركي إن ثروته تُدار بالكامل من قبل مؤسسات مالية كبرى من خلال حسابات وصناديق استثمارية.

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وأكّد أنه لا يتدخل في قرارات الاستثمار ولا يتواصل مع الجهات التي تدير أمواله.



وكانت تقارير مالية كشفت أنّ ترامب حقق أكثر من 1.16 مليار دولار من مبيعات الأصول المشفرة وعوائد العملات الرقمية خلال العام الماضي، في وقت واصلت فيه إدارته دعم قطاع الكريبتو والتراجع عن قيود فرضت عليه في عهد الرئيس السابق .

وخلال عامه الأول بعد عودته إلى ، جنى ترامب ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار. (العربية)