ترامب: هكذا تُدار ثروتي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب
إن ثروته تُدار بالكامل من قبل مؤسسات مالية كبرى من خلال حسابات وصناديق استثمارية.
وأكّد ترامب
أنه لا يتدخل في قرارات الاستثمار ولا يتواصل مع الجهات التي تدير أمواله.
وكانت تقارير مالية كشفت أنّ ترامب حقق أكثر من 1.16 مليار دولار من مبيعات الأصول المشفرة وعوائد العملات الرقمية خلال العام الماضي، في وقت واصلت فيه إدارته دعم قطاع الكريبتو والتراجع عن قيود فرضت عليه في عهد الرئيس السابق جو بايدن
.
وخلال عامه الأول بعد عودته إلى البيت الأبيض
، جنى ترامب ما لا يقل عن 2.2 مليار دولار. (العربية)