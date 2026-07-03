نتنياهو وترامب يتفقان على لقاء في واشنطن... والملف الإيراني على رأس جدول الأعمال

أعلن ديوان بنيامين ، اليوم الجمعة، أن نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي ، اتفقا خلاله على عقد اجتماع في الأسبوع المقبل.

وأوضح الديوان، في بيان، أن اللقاء المرتقب سيتناول عددًا من الملفات، أبرزها التطورات الإقليمية، والملف ، والعلاقات الثنائية بين وإسرائيل، إلى جانب قضايا أمنية وسياسية ذات اهتمام مشترك.

ويأتي الإعلان عن الاجتماع في وقت تتحدث فيه تقارير عن تزايد التباينات بين واشنطن وتل أبيب بشأن عدد من المرتبطة بإيران.