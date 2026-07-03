نتنياهو وترامب يتفقان على لقاء في واشنطن... والملف الإيراني على رأس جدول الأعمال

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، أن نتنياهو أجرى اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اتفقا خلاله على عقد اجتماع في واشنطن الأسبوع المقبل.
وأوضح الديوان، في بيان، أن اللقاء المرتقب سيتناول عددًا من الملفات، أبرزها التطورات الإقليمية، والملف الإيراني، والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، إلى جانب قضايا أمنية وسياسية ذات اهتمام مشترك.
ويأتي الإعلان عن الاجتماع في وقت تتحدث فيه تقارير عن تزايد التباينات بين واشنطن وتل أبيب بشأن عدد من القضايا المرتبطة بإيران.