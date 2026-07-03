برسالة ساخرة... هكذا علّقَت إسرائيل على مراسم تشييع خامنئي

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نشر الحساب الرسمي لإسرائيل على منصة إكس تعليقًا ساخرًا باللغة الفارسية حول مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، جاء هذا التعليق في سياق التفاعل مع مراسم التشييع، والتي أُقيمت بعد مقتله بغارة جوية مع بداية الحرب التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة ضد إيران.
وأضافت الصحيفة أن الرسالة أثارت جدلًا واسعًا، وجاء فيها: " حضر آلافٌ الجنازة في طهران"، لكنّ إسرائيل شعرت بالاستياء لأنّ "كثيراً لم يأتوا للحداد، بل للتأكد من موته فعلاً".
خیلیها هم میان، نه برای عزاداری، برای این که مطمئن بشن واقعاً مرده.
— اسرائیل به فارسی (@IsraelPersian) July 3, 2026
خیلیها هم میان، نه برای عزاداری، برای این که مطمئن بشن واقعاً مرده.