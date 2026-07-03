برسالة ساخرة... هكذا علّقَت إسرائيل على مراسم تشييع خامنئي

نشر الحساب الرسمي لإسرائيل على منصة إكس تعليقًا ساخرًا باللغة الفارسية حول مراسم تشييع الراحل .

وبحسب صحيفة ، جاء هذا التعليق في سياق التفاعل مع مراسم التشييع، والتي أُقيمت بعد مقتله بغارة جوية مع بداية الحرب التي شنتها والولايات المتحدة ضد .

وأضافت الصحيفة أن الرسالة أثارت جدلًا واسعًا، وجاء فيها: " حضر آلافٌ الجنازة في "، لكنّ إسرائيل شعرت بالاستياء لأنّ "كثيراً لم يأتوا للحداد، بل للتأكد من موته فعلاً".