تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

قلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: الحرب على إيران أفرزت واقعاً أكثر تعقيداً

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
04-07-2026 | 04:30
A-
A+
قلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: الحرب على إيران أفرزت واقعاً أكثر تعقيداً
قلق داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: الحرب على إيران أفرزت واقعاً أكثر تعقيداً photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
حذّر محللون ومسؤولون أمنيون إسرائيليون من أن الحرب مع إيران، إلى جانب مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران، وضعت إسرائيل أمام واقع استراتيجي أكثر تعقيداً، في ظل الجدل المتصاعد بشأن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول امتلاك إيران سلاحاً نووياً، بحسب ما أوردته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية.
Advertisement
ورأت الصحيفة أن تعثر المفاوضات الأميركية - الإيرانية، التي انتقل تركيزها من البرنامج النووي إلى حرية الملاحة في مضيق هرمز وقضايا أخرى، يعكس ما يعتبره خبراء أمن إسرائيليون سلسلة أخطاء استراتيجية ارتكبتها كل من إسرائيل والولايات المتحدة خلال الحرب على إيران وبعدها.
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن انتقال الاهتمام الدولي من الملف النووي الإيراني إلى أمن الملاحة في مضيق هرمز، أدى إلى خروج إسرائيل من المواجهة في موقع استراتيجي أضعف مقارنة بما كانت عليه قبل شن الحرب.
وفي موازاة ذلك، أثارت تصريحات نتنياهو، الأربعاء، موجة انتقادات داخل إسرائيل بعدما زعم أن إيران كانت تمتلك أسلحة نووية، معتبراً أن هذا الأمر شكّل مبرراً لشن الحرب على الجمهورية الإسلامية. واعتبر خصومه السياسيون أن هذه التصريحات تمثل محاولة لإعادة كتابة الوقائع وإثارة مخاوف الرأي العام مع اقتراب الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه 27 تشرين الأول.
ولطالما أكد نتنياهو أن سياساته حالت دون امتلاك إيران سلاحاً نووياً، إلا أنه قال في مقابلة مع القناة 14 إن إسرائيل اضطرت إلى مهاجمة إيران مرتين "لإنقاذها من الإبادة بقنابل ذرية كانت تمتلكها بالفعل"، مضيفاً، رداً على سؤال حول احتمال توجيه ضربة ثالثة: "طالما أنا رئيس للوزراء، لن تمتلك إيران سلاحاً نووياً".
وأثارت هذه التصريحات تساؤلات بشأن التناقض الظاهر فيها، إذ لم يُطرح عليه السؤال البديهي حول كيفية تعهده بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي مستقبلاً إذا كان يؤكد في الوقت نفسه أنها كانت تمتلكه بالفعل.
وفي هذا السياق، نفى رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق وعضو مجلس الحرب السابق غادي آيزنكوت صحة ما قاله نتنياهو، مؤكداً خلال مؤتمر عقد الأربعاء أن "إيران لم تمتلك يوماً سلاحاً نووياً"، وأضاف: "أعرف الاستخبارات جيداً... نتنياهو يخترع واقعاً ويصنع تهديدات لتخويف الجمهور الإسرائيلي". كما انضم رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت إلى المنتقدين، واصفاً تصريحات نتنياهو بأنها "كذب" واتهمه بـ"الهندسة العكسية للتاريخ".
وترى الصحيفة أن تضارب الروايات بين كبار المسؤولين الإسرائيليين مرشح لتعميق فجوة الثقة القائمة أصلاً مع دوائر داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد انعكس ذلك، وفق التقرير، في معلومات تحدثت عن أن إسرائيل درست إمكانية اغتيال مسؤولين إيرانيين بارزين يشاركون في المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مسؤولين أميركيين أبدوا خشيتهم من احتمال استهداف إسرائيل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال مفاوضات وقف إطلاق النار التي بدأت في نيسان.
لكن مصدراً أمنياً إسرائيلياً رفيع المستوى نفى هذه الرواية في حديث لـ"المونيتور"، قائلاً إن "الأمر غير منطقي وغير واقعي، والهدف الوحيد من هذا التقرير هو خلق احتكاك بين إسرائيل والولايات المتحدة وتصوير إسرائيل كأنها تتصرف بشكل متهور".
ورغم هذا النفي، تشير الصحيفة إلى أن عدداً من المسؤولين الإسرائيليين يأملون، في أحاديث مغلقة، أن تؤدي المماطلة الإيرانية في المفاوضات إلى إحباط الإدارة الأميركية ودفع الرئيس ترامب إلى استئناف الخيار العسكري، أو على الأقل إعادة فرض حصار بحري كامل وتشديد العقوبات على طهران.
وفي المقابل، أسهمت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس المتكررة حول استعداد إسرائيل لتنفيذ هجوم منفرد على إيران في تعزيز الشكوك الاميركية حيال النوايا الإسرائيلية. وتؤكد مصادر سياسية وأمنية إسرائيلية أن هذه المواقف ترتبط في جانب منها بحسابات كاتس الداخلية قبيل الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود، رغم أنه لم يعلن ذلك صراحة.
ومع استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران، بدأت المؤسسات الإسرائيلية بإعادة تقييم نتائج الحرب وتداعياتها بعيدة المدى. وفي هذا السياق، أعادت الجنازة الرسمية المرتقبة للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إلى الواجهة الجدل داخل إسرائيل حول عدم استهدافه، في ظل قناعة لدى بعض المسؤولين بأن بقاءه، بدلاً من إسقاط النظام، أدى إلى تعزيز نفوذ الحرس الثوري الإيراني الذي بات، وفق تقديراتهم، أكثر تشدداً.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير: "على الأقل كنا نعرف أين نقف أمام خامنئي. كانت لديه خطوط حمراء واستراتيجية واضحة، وكان يتصرف بقدر من العقلانية. كان هناك نوع من الاستقرار داخل الجنون الإيراني، أما القيادة الحالية فهي أقل استقراراً وأكثر تطرفاً ولا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، وهي مقتنعة بأنها هزمت الولايات المتحدة وإسرائيل معاً".
كما قوبلت تصريحات ترامب لشبكة CNBC، والتي قال فيها إن إيران "وافقت على كل ما نحتاجه تقريباً"، بتشكيك واسع داخل الأوساط الأمنية والدبلوماسية الإسرائيلية.
وقال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي رفيع: "ما بدأ حرباً تستهدف البرنامج النووي الإيراني والصواريخ الباليستية والإرهاب، تحول إلى معركة لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. ومن وجهة النظر الإسرائيلية، يشكل ذلك فشلاً استراتيجياً ستكون له انعكاسات على جبهات أخرى، وفي مقدمتها لبنان".
وأضاف أن أي تقدم فعلي في المفاوضات بين واشنطن وطهران سيدفع ترامب إلى ممارسة ضغوط على نتنياهو لسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان ضمن تسوية أوسع مع إيران. ووفق المصدر، فإن موافقة نتنياهو على اتفاق الإطار بين إسرائيل ولبنان، الذي تم التوصل إليه في واشنطن في 26 حزيران وينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي، هدفت إلى تسويق الانسحاب باعتباره إنجازاً دبلوماسياً إسرائيلياً لا استجابة لإملاءات اميركية.
وتضيف الصحيفة أن نتنياهو يخوض اليوم أهم معركة انتخابية في مسيرته السياسية، في وقت يشعر فيه جزء من مؤيديه بخيبة أمل نتيجة عدم تحقيق "النصر المطلق" الذي وعد به على إيران ووكلائها، وفي مقدمتهم حزب الله في لبنان وحركة حماس في غزة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
وزير الخزانة الأميركي: سنجعل الالتفاف على العقوبات أكثر تعقيدا بالنسبة لإيران
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
معاريف عن مسؤولين في المؤسسة الأمنية: بيروت أصبحت منطقة محظورة على عمليات الجيش الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتبر أن لبنان عاد ليكون ساحة القتال الرئيسية بعد وقف تبادل الضربات الأخير مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث مع الاتحاد العمالي واقع المؤسسات العامة والمصالح المستقلة
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:27:02 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

وزير الدفاع

الإسرائيلية

الإسرائيلي

حزب الله

الجمهوري

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:20 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:02 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:53 | 2026-07-04 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:21 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
07:19 | 2026-07-04
Lebanon24
06:20 | 2026-07-04
Lebanon24
05:30 | 2026-07-04
Lebanon24
05:02 | 2026-07-04
Lebanon24
04:53 | 2026-07-04
Lebanon24
04:51 | 2026-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24