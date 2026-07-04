لاستعادة الكرمك بالنيل الأزرق.. الجيش السوداني يكثف عملياته

كثف الجيش السوداني عملياته العسكرية لاستعادة مدينة الكرمك الاستراتيجية بولاية النيل الأزرق، على الحدود مع دولة إثيوبيا.

ونفذ الجيش خلال الساعات الماضية غارات جوية استهدفت ارتكازات لقوات الدعم السريع في الكرمك، ما أدى إلى تدمير عدد من السيارات القتالية التابعة لها.

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كما أوضح ان الجيش يهدف من خلال الضربات الجوية إلى إضعاف القدرات العسكرية للدعم السريع داخل المدينة، تمهيداً لاستعادة السيطرة عليها.إلى ذلك، أشار إلى أن قوات الجيش حققت خلال الفترة تقدماً ميدانياً بعد سيطرتها على منطقة خور البركة، ثم منطقتي سركم ومقجة، في إطار محاولاتها التقدم نحو المدينة.وكان الجيش أعلن في الماضي أن قواته تمكنت من السيطرة على عدد من المناطق في بجنوب شرقي البلاد، بعد اشتباكات مع قوات "الدعم السريع".يشار إلى أن المواجهات في النيل الأزرق وهي ولاية حدودية تحاذي إثيوبيا وجنوب ، كانت شهدت قبل أشهر فترة من الجمود النسبي، لكن الولاية تحولت مجدداً إلى واحدة من أهم جبهات المواجهة في الحرب الدائرة بين الجيش و"الدعم السريع".هذا وتعد الكرمك من المدن الحدودية المهمة استراتيجيا، إذ تقع مباشرة قرب الحدود مع إثيوبيا، ما يجعلها بوابة مهمة للتجارة والحركة بين السودان والقرن الأفريقي.كما تتمتع بأهمية عسكرية وأمنية إذ تسيطر على طرق إمداد واتصالات رئيسية تربط النيل الأزرق بإثيوبيا وجنوب السودانبالإضافة إلى ذلك، تقع في منطقة قريبة من سد الروصيرص، أحد أهم السدود في السودان لتوليد الكهرباء وتخزين المياه، ما يزيد من أهميتها الأمنية.