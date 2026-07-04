القوة الدولية تتسلم معدات لدعم "نزع السلاح" في غزة

ويعد نقل هذه المركبات جزءا من الاستعدادات الجارية لتولي قوة الاستقرار الدولية مسؤوليات الأمن في أجزاء من قطاع غزة.



يذكر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على نحو 70 بالمئة من قطاع غزة.



لكن هذه التطورات تأتي في ظل مخاوف من احتمال استئناف الجيش الإسرائيلي الحرب على القطاع المدمر، وسط رفض حركة حماس التخلي عن سلاحها.



وأفادت مصادر إسرائيلية مطلعة أن "تقدم العمليات الدبلوماسية في غزة مشروط بوجود قوة فعالة داخل غزة، تقوم بنزع سلاح حماس والسيطرة على القطاع".

وبينما تتركز الأنظار على موعد الجولة المقبلة من المفاوضات الأميركية الهادفة إلى وضع حد للحرب في ، تراجع الاهتمام بقطاع غزة الذي شهد وقفا هشا لإطلاق النار.وأعلن عن وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 على أساس خطة للرئيس الأميركي ، تنص على إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة إعمار غزة.لكن على أرض الواقع، لا تزال تقصف القطاع بشكل شبه منتظم، حاصدة قتلى وجرحى ومزيدا من الدمار، بينما الأزمة الإنسانية الخانقة لا تزال قائمة.وتصر إسرائيل على نزع سلاح حماس بالكامل قبل بدء أي انتقال سياسي، بينما ترفض حماس التخلي عن أسلحتها من دون ضمانات بقيام سلطة فلسطينية بديلة تتولى إدارة القطاع.رغم ذلك، تتواصل خلف الكواليس المفاوضات بشأن مستقبل غزة، وكانت آخر جولة حولها في القاهرة حيث عقدت اجتماعات شاركت فيها فصائل فلسطينية، بما فيها حماس، وممثلون عن مجلس السلام الذي أنشأه ، إضافة إلى أطراف إقليمية مثل قطر وتركيا.وقال مصدر مطلع على المفاوضات: "قد يرغب ترامب في منح هذه العملية فرصة. يبقى أن نرى ما إذا كانت ستنجح".ورغم قلة التفاصيل المعلنة، قالت مصادر دبلوماسية وأمنية لـ"فرانس برس"، إن المفاوضين يعملون على خريطة طريق تجمع بين نزع سلاح حماس تدريجيا وإنشاء سلطات انتقالية لإدارة غزة.في المقابل، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين عسكريين وسياسيين أن الحكومة سترفض مثل هذا الإطار.