خلال تشييع خامنئي.. طهران تتأهب جوا وبرا عقب تهديدات كاتس

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تزامنا مع انطلاق مراسم تشييع المرشد السابق في ، صعدت تحذيراتها من أي محاولات لاستهداف البلاد.وحذرت القوات العسكرية من أن أي أخطاء غير محسوبة سترد عليها بحزم غير مسبوق.وجاءت هذه التحذيرات بعد تهديدات كاتس الذي قال فيها إن المرشد الإيراني الحالي مجتبى موضوع على قائمة المستهدفين للاغتيال، بحسب ما نقلت واينت (Ynet).كما جاءت فيما تترقب إيران أن يشارك ملايين الإيرانيين وعدد من كبار الشخصيات الأجنبية في مراسم التشييع التي انطلقت اليوم السبت.لا سيما أنه مع احتشاد الجماهير في مراسم الجنازة، فإن أي هجوم قد يؤدي إلى سقوط آلاف الضحايا.ويواجه كبار المسؤولين الإيرانيين الذين ظهروا أمس واليوم علناً خطراً إضافياً يتمثل في احتمال تعرضهم للاغتيال.علماً أن حضور مجتبى خامنئي للتشييع لا يزال موضع تساؤلات، لا سيما أنه لم يظهر علناً منذ مقتل والده وأفراد من عائلته في 28 شباط الماضي، في اليوم الأول من تفجر الحرب بين إيران من جهة وإسرائيل وأميركا من جهة أخرى.وفي السياق، قال داني سيتريونوفيتس، الرئيس السابق لفرع إيران في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، لشبكة : "هناك تهديدات يدرسونها من الجو ومن الأرض"، مضيفاً أن الإيرانيين: "لا يريدون ترك أي شيء للصدفة، ولذلك شددوا الحراسة على كل شيء بشكل كبير".(العربية)