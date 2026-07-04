بوتين يهنّئ ترامب بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة

بعث الرئيس برقية تهنئة إلى نظيره الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال .

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وجاء في البرقية أن قدّم تهانيه بهذه المناسبة التاريخية، مؤكّدًا أهمية العلاقات البناءة بين وواشنطن، باعتبارها تصب في مصلحة شعبي البلدين والمجتمع الدولي.

كما شدّد على أن والولايات المتحدة، بصفتهما أكبر قوتين نوويتين، تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.