بوتين يهنّئ ترامب بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة

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بعث الرئيس فلاديمير بوتين برقية تهنئة إلى نظيره الأميركي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة.
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وجاء في البرقية أن بوتين قدّم تهانيه بهذه المناسبة التاريخية، مؤكّدًا أهمية العلاقات البناءة بين موسكو وواشنطن، باعتبارها تصب في مصلحة شعبي البلدين والمجتمع الدولي.
كما شدّد على أن روسيا والولايات المتحدة، بصفتهما أكبر قوتين نوويتين، تتحملان مسؤولية خاصة في الحفاظ على الأمن والاستقرار على المستوى العالمي.