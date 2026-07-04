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عربي-دولي

الجيش الأوكراني يعترف بصعوبة الوضع في كوستيانتينيفكا وينفي سيطرة روسيا عليها

Lebanon 24
04-07-2026 | 08:21
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الجيش الأوكراني يعترف بصعوبة الوضع في كوستيانتينيفكا وينفي سيطرة روسيا عليها
الجيش الأوكراني يعترف بصعوبة الوضع في كوستيانتينيفكا وينفي سيطرة روسيا عليها photos 0
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أقرّ الجيش الأوكراني بصعوبة الوضع الميداني في مدينة كوستيانتينيفكا شرقي البلاد، مع نفيه في المقابل سيطرة القوات الروسية عليها، خلافًا لما أعلنته موسكو مساء الجمعة.

ونقل المتحدث باسم الجيش الأوكراني أندري كوفاليوف عن وكالة "فرانس برس" قوله إن "القوات الأوكرانية تواصل التمسك بمواقعها على امتداد خطوط الدفاع المحددة. الوضع صعب، لكنه لا يزال تحت سيطرة قوات الدفاع الأوكرانية".

وأضاف أن "القوات المعادية تواصل محاولاتها للسيطرة على المدينة، وقد تمكنت مجموعات صغيرة من المشاة من التسلل إلى عمق بعض التشكيلات القتالية الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية تنفّذ عمليات مضادة في المقابل.

وكانت روسيا قد أعلنت سيطرتها على المدينة الواقعة على محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي لا تزال تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.

 
 
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