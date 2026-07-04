العراق تجدد موقفها... لا تهاون مع أي فاسد

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جدد رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي التأكيد على مضي الحكومة في ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطنين العراقيين.
وأكد الزيدي خلال زيارة إلى وزارة الداخلية العراقية، أنه لن يتهاون مع أي فاسد على الإطلاق مهما كان انتماؤه.
كما جدد الطلب من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح "مطلباً شعبياً"، وفق وصفه.
إلى ذلك، أعرب الزيدي عن شكره لموقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، ومواقف جميع القوى السياسية وشيوخ العشائر الداعمةة للحكومة في حملتها ضد الفساد.