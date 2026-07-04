العراق تجدد موقفها... لا تهاون مع أي فاسد

جدد رئيس الوزراء علي الزيدي التأكيد على مضي الحكومة في ملاحقة الفاسدين لإعادة حقوق المواطنين .

وأكد الزيدي خلال زيارة إلى ، أنه لن يتهاون مع أي فاسد على الإطلاق مهما كان انتماؤه.

كما جدد الطلب من هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح "مطلباً شعبياً"، وفق وصفه.

إلى ذلك، أعرب الزيدي عن شكره لموقف زعيم الصدري ، ومجلس النواب والمجلس الأعلى للقضاء، ومواقف جميع وشيوخ العشائر الداعمةة للحكومة في حملتها ضد الفساد.