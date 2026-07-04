اوكرانيا تستهدف منشآت نفطية داخل العمق الروسي

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الأوكرانية نفذت هجمات بعيدة المدى استهدفت بنية تحتية نفطية في ميناء سانت بطرسبرغ، إضافة إلى هدف عسكري في مدينة كرونشتاد، في واحدة من أعمق الضربات داخل الأراضي الروسية منذ اندلاع الحرب.
وقال زيلينسكي إن الضربات استهدفت "البنية التحتية النفطية في الميناء التي تدر إيرادات تغذي الآلة الحربية الروسية"، مؤكداً أيضاً إصابة هدف عسكري رئيسي في كرونشتاد، الواقعة في خليج فنلندا، على بعد أكثر من 850 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية.
وأضاف أن الهجمات تأتي "رداً على الحرب التي تشنها روسيا"، موجهاً الشكر للقوات التي نفذت العملية، ومشدداً على مواصلة استراتيجية الضربات بعيدة المدى.