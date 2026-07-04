على خلفية تشييع خامنئي... هذا ما أعلنه ترامب

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نقل موقع "أكسيوس" عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران قررتا تعليق المحادثات بينهما لمدة أسبوع، وذلك بسبب مراسم تشييع المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأوضح ترامب أن الجانبين قررا أخذ استراحة لمدة أسبوع من المحادثات إلى حين انتهاء مراسم التشييع، مؤكداً أنه لن يطلق أي من الطرفين النار على الآخر خلال فترة تشييع خامنئي.
وأضاف أنه يتابع مراسم تشييع خامنئي، قائلاً: "بإمكاننا القضاء على الجميع لكن لن يبقى أحد للتفاوض معه". كما قال إن "الإيرانيين يتوسلون لإبرام اتفاق".
واعتبر أنه فوجئ برؤية إيرانيين يبكون في جنازة خامنئي، مضيفاً أنه كان يعتقد أن الناس كانوا يكرهونه.
وفي سياق منفصل، كشف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب منه عقد اجتماع في البيت الأبيض، مشيراً إلى أنه قد يتم الأسبوع المقبل.
وشدَّد ترامب على أن نتنياهو يُدرِك "من هو الرئيس"، مؤكِّداً في الوقت نفسه أن علاقته مع نتنياهو جيدة للغاية.