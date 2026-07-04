هذا ما قاله بوتين لترامب في ذكرى الاستقلال الأميركي

هنأ بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلالها، مشيدا بما وصفه بقرون من التعاون بين البلدين.

وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها بوتين إلى الرئيس الأميركي ، ونشرتها الروسية في : "عزيزي السيد الرئيس، عزيزي ".

وأضاف: "إن توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة لم يمثل فقط بداية قيام دولتكم، بل أصبح أيضا منعطفا مهما في تاريخ العالم."

وأشار بوتين إلى أن ، في عهد القياصرة، "دعمت سكان مستعمرات أمريكا الشمالية في كفاحهم من أجل التحرر من الحكم ."