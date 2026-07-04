هذا ما قاله بوتين لترامب في ذكرى الاستقلال الأميركي

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلالها، مشيدا بما وصفه بقرون من التعاون بين البلدين.
وجاء في رسالة التهنئة التي وجهها بوتين إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونشرتها وزارة الخارجية الروسية في موسكو: "عزيزي السيد الرئيس، عزيزي دونالد".
وأضاف: "إن توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة لم يمثل فقط بداية قيام دولتكم، بل أصبح أيضا منعطفا مهما في تاريخ العالم."
وأشار بوتين إلى أن روسيا، في عهد القياصرة، "دعمت سكان مستعمرات أمريكا الشمالية في كفاحهم من أجل التحرر من الحكم البريطاني."