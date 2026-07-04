تركيا: إسرائيل تسعى لعرقلة التفاهم بين واشنطن وطهران

أكد الرئيس ، أن جهود إحلال السلام في لا يمكن أن تنجح دون دعم إقليمي، محذراً من مساعي لعرقلة جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب بين وإيران.

وخلال كلمة ألقاها إلى جانب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف في إسطنبول، قال أردوغان: "لا يمكن لأي حل لا يستمد قوته من إرادة ومساهمات دول المنطقة أن يكون دائماً".

وأضاف أردوغان: "نتابع عن كثب محاولات الإدارة لنسف مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران.. لا يجب السماح للحكومة الإسرائيلية الحالية المدمنة للحروب بإغراق منطقتنا برائحة البارود والدماء مرة أخرى"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن أنقرة ستواصل التضامن والعمل مع "الدول الشقيقة"، وفي مقدمتها باكستان، من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق وكالة "الأناضول".

وأوضح الرئيس التركي أن مباحثاته مع شريف تناولت قضايا ثنائية وإقليمية ودولية، مؤكداً رغبة أنقرة في زيادة التعاون مع إسلام آباد في مجالات الطاقة، والنقل، والمعادن الأساسية، وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع، مع السعي لتحقيق هدف للتجارة الثنائية يبلغ 5 مليارات دولار.

كما أعرب أردوغان عن اعتقاده بأن مشاريع الصناعات الدفاعية المشتركة بين وباكستان، والتي تُنفذ على مراحل "ستزيد قوة باكستان".

رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قال بدوره، إن المباحثات مع أردوغان ركزت على التجارة والاستثمار والتعاون الدفاعي والطاقة

وأضاف شريف عبر منصة "إكس": "تناولت مناقشاتنا جوانب الشراكة الاستراتيجية بين باكستان وتركيا، مع التركيز بشكل خاص على التجارة والاستثمار، والتعاون الدفاعي، والطاقة، والتكنولوجيا، والسلام الإقليمي".