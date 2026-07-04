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عربي-دولي

الرئيس السوري لترامب: نتطلع لعلاقات قائمة على الاحترام مع واشنطن

Lebanon 24
04-07-2026 | 15:40
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الرئيس السوري لترامب: نتطلع لعلاقات قائمة على الاحترام مع واشنطن
الرئيس السوري لترامب: نتطلع لعلاقات قائمة على الاحترام مع واشنطن photos 0
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هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكداً تطلع دمشق إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون.

وقال الشرع، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، لترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم".

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