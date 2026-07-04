الرئيس السوري لترامب: نتطلع لعلاقات قائمة على الاحترام مع واشنطن

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هنأ الرئيس السوري أحمد الشرع، الرئيس الأميركي دونالد ترامب والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، مؤكداً تطلع دمشق إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون.
وقال الشرع، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن "سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، لترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم".
أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.
إننا في سوريا الجديدة نتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، لترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة…
— أحمد الشرع (@AH_AlSharaa) July 4, 2026
أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية.
إننا في سوريا الجديدة نتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، لترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة…