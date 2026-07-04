الرئيس السوري لترامب: نتطلع لعلاقات قائمة على الاحترام مع واشنطن

هنأ الرئيس السوري ، الرئيس الأميركي والشعب الأميركي بمناسبة الذكرى الـ250 لاستقلال ، مؤكداً تطلع إلى بناء علاقات تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون.

وقال ، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إن " الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، لترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات شعبينا ويسهم في أمن وسلام المنطقة والعالم".