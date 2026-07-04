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عربي-دولي

السباحة تعود إلى نهر السين في باريس

Lebanon 24
04-07-2026 | 16:00
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السباحة تعود إلى نهر السين في باريس
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أعادت السلطات الفرنسية، فتح ثلاثة مواقع مجانية ومراقبة للسباحة في نهر السين بالعاصمة باريس، كانت قد أُنشئت بمناسبة دورة الألعاب الأولمبية 2024، وذلك وسط إقبال كبير من السكان والسياح بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها المدينة.

وشهد اليوم الأول توافد أعداد كبيرة من الزوار للاستمتاع بالسباحة أو الجلوس على ضفاف النهر، فيما تُلزم السلطات السباحين بارتداء عوّامات صفراء للحد من مخاطر التيارات المائية وضمان السلامة.

وتأتي إعادة فتح هذه المواقع في إطار عودة تاريخية للسباحة في نهر السين بعد حظر استمر قرابة قرن، قبل أن يُرفع الحظر عقب استضافة باريس للألعاب الأولمبية 2024، حيث استقطبت المواقع الثلاثة نحو 100 ألف زائر خلال الموسم الماضي.

وتنتشر مواقع السباحة في مناطق مختلفة من العاصمة، وتظل مفتوحة مجانًا حتى أواخر أغسطس، مع إجراء فحوصات دورية لجودة المياه عدة مرات يوميًا، وإعلان حالتها عبر نظام رايات ملوّنة؛ إذ تشير الخضراء إلى السماح بالسباحة، والبرتقالية إلى الحذر، والحمراء إلى المنع.

وفي سياق متصل، عُثر صباح اليوم السبت على جثة رجل في قناة سان-مارتان، فيما سجلت السلطات ارتفاعًا في حالات الغرق منذ منتصف يونيو، ما وصفته وزارة الرياضة بأنه أمر “مقلق”.

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