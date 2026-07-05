أطلّوا في جنازة والدهم... هذه أبرز المعلومات عن أبناء المُرشد الراحل علي خامنئي

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مقطع فيديو يظهر فيه مصطفى وميثم ومسعود، أبناء علي خامنئي الثلاثة، وهم يشاركون في مراسم تشييع والدهم أُقيمت في مصلى طهران، فيما لا يظهر المرشد الجديد مجتبى خامنئي في الفيديو. pic.twitter.com/drZwIhYpxI
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) July 5, 2026
مقطع فيديو يظهر فيه مصطفى وميثم ومسعود، أبناء علي خامنئي الثلاثة، وهم يشاركون في مراسم تشييع والدهم أُقيمت في مصلى طهران، فيما لا يظهر المرشد الجديد مجتبى خامنئي في الفيديو. pic.twitter.com/drZwIhYpxI