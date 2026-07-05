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عربي-دولي

أطلّوا في جنازة والدهم... هذه أبرز المعلومات عن أبناء المُرشد الراحل علي خامنئي

Lebanon 24
05-07-2026 | 06:00
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أطلّوا في جنازة والدهم... هذه أبرز المعلومات عن أبناء المُرشد الراحل علي خامنئي
أطلّوا في جنازة والدهم... هذه أبرز المعلومات عن أبناء المُرشد الراحل علي خامنئي photos 0
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ذكر موقع "سكاي نيوز عربية" أن 3 من أبناء المرشد الإيراني ⁠الراحل علي خامنئي أقاموا، الأحد، صلاة الجنازة عليه وعلى 4 أفراد آخرين من العائلة في طهران، لكن نجله وخليفته في الحكم مجتبى لم يظهر.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل الإعلام الرسمية حضور كل من مسعود وميثم ومصطفى خامنئي صلاة الجنازة الجماعية، في أول ظهور علني لهم منذ اندلاع الحرب على إيران.
 
ومن بين الإخوة الأربعة، يكرس مسعود ومصطفى نفسيهما بشكل أساسي للدراسات الدينية في مدينة قم، ويؤديان وظائف سياسية بسيطة فقط في مكتب والدهما.

لكن مجتبى وميثم يشاركان بشكل أكبر، حسبما يتداول، في كواليس الحكم، وفق معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

ويضيف المعهد أنه ابتداء من عام 1988، خدم كلاهما في القوات المسلحة لمدة عامين، بعد ذلك بدأ مجتبى دراساته الدينية، أولا في طهران ثم، منذ عام 1999، في حوزات قم العلمية.
 
ماذا نعرف عن أبناء خامنئي الثلاث؟
 
مصطفى خامنئي (الابن الأكبر)

ولد في 5 شباط 1965 بمدينة مشهد، ولا يقتصر حضوره على الدراسات الدينية في قم، إذ تكشف تقارير أنه من أبرز المستثمرين العقاريين في طهران، ويسيطر على حصص في مبيعات سيارات أجنبية في السوق الإيرانية

مسعود خامنئي (الابن الثالث)

ولد عام 1974، ويعرف أيضا باسم "السيد محسن خامنئي"، ويتولى إدارة "مكتب حفظ ونشر آثار القائد الأعلى"، وهو جهاز مسؤول عن تنظيم وتوثيق خطب ومؤلفات علي خامنئي.
 
ميثم خامنئي (الابن الأصغر)

ولد عام 1978، ويعد الأقل ظهورا بين إخوته، ويعمل مدرسا في الحوزة العلمية، كما يشارك في بعض أنشطة مؤسسات القيادة حيث يعمل في طهران ضمن مكتب حفظ ونشر أعمال القائد الأعلى.
 
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