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عربي-دولي

سرقة مجوهرات بملايين اليوروهات من متحف "لاليك"

Lebanon 24
05-07-2026 | 23:29
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سرقة مجوهرات بملايين اليوروهات من متحف لاليك
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تعرض متحف دار الزجاج الفاخر الفرنسية "لاليك" في شمال شرقي فرنسا لعملية سرقة، صباح الأحد، طاولت مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 4 ملايين يورو، أي ما يعادل 4.57 ملايين دولار.

وبحسب صحيفة le parisien، دخل عدد من اللصوص الملثمين إلى المتحف بعد خلع أحد الأبواب، ثم حطموا 6 واجهات عرض وسرقوا 20 قطعة من المجوهرات المصنوعة من الكريستال.

ومن المقرر أن يبقى المتحف مغلقاً خلال الأيام المقبلة، ريثما يجري تقييم الأضرار وتعزيز الإجراءات الأمنية.

وقال المتحف في بيان عبر منصة "X": "تدخلت قوات الدرك، وسيأخذ التحقيق مجراه".

ونقلت صحيفة "Dernieres Nouvelles d'Alsace" عن كريستيان دورشنر، رئيس بلدية "Wingen-sur-Moder"، قوله إن اللصوص بدوا "على دراية جيدة"، إذ توجهوا مباشرة نحو مجموعة المجوهرات.

وأوضح أن نظام الإنذار في المتحف عمل بشكل طبيعي، لكن شركة الأمن لم تبلغ الشرطة فوراً.

وتراجع السلطات حالياً تسجيلات كاميرات المراقبة، فيما أُحيل التحقيق إلى وحدة التحقيقات الجنائية التابعة للدرك في منطقة "Bas-Rhin".

وأشارت Le Parisien إلى أن المتحف كان مدرجاً على قائمة المواقع الحساسة والخاضعة لـ"مراقبة خاصة"، بعد عملية سرقة شهيرة استهدفت متحف اللوفر في تشرين الأول 2025، وسُرقت خلالها قطع ثمينة قُدرت قيمتها بنحو 102 مليون دولار.

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