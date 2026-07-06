إعصار بافي يضرب جزيرة أميركية.. أضرار كارثية وتحذيرات من خطر قاتل

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وقالت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية إن الجدار لعين الإعصار مرّ مباشرة فوق روتا صباح الاثنين، مشيرة إلى أن بأكملها دخلت ضمن عين العاصفة.وحذرت من رياح تتجاوز سرعتها 150 ميلاً في الساعة أثناء مرور جدار ، متوقعة "أضراراً كارثية ووضعاً يهدد الحياة".وقبل وصول الإعصار إلى اليابسة، نبّهت الهيئة إلى أن الضربة المباشرة قد تجعل معظم الجزيرة "غير صالحة للسكن لأسابيع، وربما لفترة أطول"، مع احتمال تدمير منازل غير خرسانية، وانهيار أسقف وجدران، واقتلاع أشجار وسقوط أعمدة كهرباء، إضافة إلى انقطاعات قد تستمر أسابيع أو أشهراً.ويبلغ عدد سكان روتا، الواقعة في أقصى جنوب جزر ماريانا الشمالية، نحو 1500 نسمة. وقال لو روزاريو، مسؤول الإعلام في مركز عمليات بلدية روتا، إن السكان أبلغوا عن أضرار كبيرة، فيما تعطلت بعض خدمات الهاتف المحمول بعد سقوط برج اتصالات.وشملت تحذيرات الأعاصير كلاً من غوام وتينيان وسايبان، إلى جانب روتا، فيما صدرت تحذيرات ومراقبة من عواصف استوائية في جزر أخرى بالمنطقة.وقال خبير الأرصاد لاندون أيدليت، خلال إحاطة مباشرة على " "، إن أقصى سرعة رياح مستدامة سُجلت بلغت 180 ميلاً في الساعة، وهي قوة تعادل إعصاراً من الفئة الخامسة.ويُصنّف الإعصار فائقاً عندما تبلغ سرعة رياحه القصوى المستدامة 150 ميلاً في الساعة أو أكثر.من جهته، قال خبير الأرصاد إدوين مونتفيلا إن بافي يشكل "خطراً وشيكاً على الحياة"، داعياً السكان إلى البقاء داخل الغرف الداخلية والابتعاد عن النوافذ.وأضاف: "قد يؤدي الخروج إلى الموت جراء المقذوفات المتطايرة. ستكون أعمدة الكهرباء وخطوطها المتصلة بها ساقطة. كل ذلك يشكل خطراً على الحياة، لذا ننصح الناس بعدم الخروج والبقاء في منازلهم".ورغم أن الإعصار كان يتحرك بسرعة نسبية صباح الاثنين، ما أعطى المسؤولين أملاً بمروره سريعاً، فإن حجمه قد يُبقي الجزر تحت ظروف عاصفة استوائية وأمطار غزيرة حتى ليل الاثنين على الأقل.وحثت حاكمة غوام، لو ليون غيريرو، السكان على البقاء في منازلهم أو في الملاجئ وتجنب الطرق، قائلة في تسجيل مصور: "ها نحن نشهد قوة رياح شديدة أخرى على جزيرتنا، ولكن كما نعلم، فنحن دائماً على أهبة الاستعداد في تخطيطنا وحماية شعبنا".وبحسب مركز الإنذار المشترك للأعاصير، يُتوقع أن يحافظ بافي على شدته كإعصار فائق خلال تحركه غرباً وشمالاً غرباً في الأيام المقبلة، باتجاه الفلبين، قبل أن يتجه على الأرجح نحو تايوان في وقت لاحق من الأسبوع.وتأتي العاصفة بعد أشهر من الإعصار الفائق سينلاكو، الذي ضرب جزر المنطقة في نيسان برياح عاتية وأمطار غزيرة متواصلة. (اندبندنت)