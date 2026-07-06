في أعنف المواجهات منذ هدنة 2022.. مقتل 50 حوثياً في الحديدة

Advertisement

لقي 50 عنصراً من جماعة مصرعهم وأصيب العشرات، في معارك عنيفة مع القوات الحكومية ، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.وتعد هذه أعنف مواجهات منذ بدء الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في نيسان 2022.وقال في الحكومة اليمنية، وليد القديمي، إن المعارك العنيفة التي شهدتها جبهة جبل دُباس، الواقعة شمال مدينة حيس، بين قوات "ألوية الزرانيق التهامية" وجماعة الحوثي أسفرت عن مصرع أكثر من 50 قتيلاً حوثياً وإصابة العشرات.وأوضح في تدوينة على منصة "إكس" أن 15 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا في تلك المعارك.وأكد المسؤول اليمني أن جماعة الحوثي تواصل شن "هجمات انتحارية" على مواقع "ألوية الزرانيق التهامية" في محاولة لإحداث اختراق ميداني باتجاه المناطق المحررة في جنوب الحديدة.وفي السياق نفسه، أجرى رئيس الرئاسي اليمني ، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً بعضو المجلس ، للاطلاع على الموقف العسكري في إثر إحباط هجوم وتسلل لجماعة الحوثيين جنوب محافظة الحديدة.