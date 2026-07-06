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عربي-دولي

في أعنف المواجهات منذ هدنة 2022.. مقتل 50 حوثياً في الحديدة

Lebanon 24
06-07-2026 | 02:55
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في أعنف المواجهات منذ هدنة 2022.. مقتل 50 حوثياً في الحديدة
في أعنف المواجهات منذ هدنة 2022.. مقتل 50 حوثياً في الحديدة photos 0
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لقي 50 عنصراً من جماعة الحوثي مصرعهم وأصيب العشرات، في معارك عنيفة مع القوات الحكومية اليمنية، جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن.
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وتعد هذه أعنف مواجهات منذ بدء الهدنة العسكرية بين القوات الحكومية والحوثيين في نيسان 2022.

وقال وزير الدولة في الحكومة اليمنية، وليد القديمي، إن المعارك العنيفة التي شهدتها جبهة جبل دُباس، الواقعة شمال مدينة حيس، بين قوات "ألوية الزرانيق التهامية" وجماعة الحوثي أسفرت عن مصرع أكثر من 50 قتيلاً حوثياً وإصابة العشرات.

وأوضح في تدوينة على منصة "إكس" أن 15 عنصراً من القوات الحكومية قتلوا في تلك المعارك.

وأكد المسؤول اليمني أن جماعة الحوثي تواصل شن "هجمات انتحارية" على مواقع "ألوية الزرانيق التهامية" في محاولة لإحداث اختراق ميداني باتجاه المناطق المحررة في جنوب الحديدة.

وفي السياق نفسه، أجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء الأحد، اتصالاً هاتفياً بعضو المجلس طارق صالح، للاطلاع على الموقف العسكري في جبهة الساحل الغربي إثر إحباط هجوم وتسلل بري لجماعة الحوثيين جنوب محافظة الحديدة.
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جبهة الساحل الغربي

مجلس القيادة

رشاد العليمي

وزير الدولة

عضو المجلس

رشاد العلي

طارق صالح

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