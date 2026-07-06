1594 يومًا من الحرب.. كم بلغت الخسائر الروسية في أوكرانيا؟

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وبحسب البيانات الأوكرانية، بلغ عدد الجنود الذين تم عليهم نحو 1,411,050، بينهم 1,420 خلال الفترة الأخيرة.كما أعلنت كييف إسقاط وتدمير 398,356 هدفاً جوياً، إضافة إلى آلاف الدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة المدفعية والشاحنات وخزانات الوقود.عدد الجنود: 1,411,050، بزيادة 1,420الدبابات: 12,088، بزيادة 7المركبات المدرعة: 24,894، بزيادة 16أنظمة المدفعية: 45,451، بزيادة 63راجمات الصواريخ المتعددة: 1,917، بزيادة 1: 1,473، بزيادة 3الطائرات: 436، من دون تغييرالمروحيات: 353، من دون تغييرأنظمة الروبوتات الأرضية: 1,833، بزيادة 12الطائرات المسيّرة العملياتية والتكتيكية: 392,717، بزيادة 1,979صواريخ كروز: 4,850، بزيادة 3القوارب والسفن الحربية: 33، من دون تغييرالغواصات: 2، من دون تغييرالمعدات الخاصة: 4,389، بزيادة 4المركبات وخزانات الوقود: 115,686، بزيادة 580ونشرت الرسوم البيانية الخاصة بهذه الحصيلة، ضمن تحديثها الدوري لخسائر القوات الروسية في . (defense express)