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عربي-دولي

1594 يومًا من الحرب.. كم بلغت الخسائر الروسية في أوكرانيا؟

Lebanon 24
06-07-2026 | 03:17
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1594 يومًا من الحرب.. كم بلغت الخسائر الروسية في أوكرانيا؟
1594 يومًا من الحرب.. كم بلغت الخسائر الروسية في أوكرانيا؟ photos 0
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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية حصيلة جديدة للخسائر القتالية الروسية منذ 24 شباط 2022 وحتى 6 تموز 2026، مشيرة إلى استمرار ارتفاع أعداد الجنود والمعدات التي تقول كييف إنها دُمّرت خلال المعارك.
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وبحسب البيانات الأوكرانية، بلغ عدد الجنود الروس الذين تم القضاء عليهم نحو 1,411,050، بينهم 1,420 خلال الفترة الأخيرة.

كما أعلنت كييف إسقاط وتدمير 398,356 هدفاً جوياً، إضافة إلى آلاف الدبابات والمركبات المدرعة وأنظمة المدفعية والشاحنات وخزانات الوقود.

وجاءت الحصيلة على الشكل الآتي:

عدد الجنود: 1,411,050، بزيادة 1,420
الدبابات: 12,088، بزيادة 7
المركبات المدرعة: 24,894، بزيادة 16
أنظمة المدفعية: 45,451، بزيادة 63
راجمات الصواريخ المتعددة: 1,917، بزيادة 1
أنظمة الدفاع الجوي: 1,473، بزيادة 3
الطائرات: 436، من دون تغيير
المروحيات: 353، من دون تغيير
أنظمة الروبوتات الأرضية: 1,833، بزيادة 12
الطائرات المسيّرة العملياتية والتكتيكية: 392,717، بزيادة 1,979
صواريخ كروز: 4,850، بزيادة 3
القوارب والسفن الحربية: 33، من دون تغيير
الغواصات: 2، من دون تغيير
المعدات الخاصة: 4,389، بزيادة 4
المركبات وخزانات الوقود: 115,686، بزيادة 580

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية الرسوم البيانية الخاصة بهذه الحصيلة، ضمن تحديثها الدوري لخسائر القوات الروسية في أوكرانيا. (defense express)
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