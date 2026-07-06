ترامب يشيد بهاري كين بعد عبور إنكلترا إلى ربع النهائي

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أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقائد منتخب إنكلترا هاري كين، بعد فوز منتخب بلاده على المكسيك 3-2 وتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم 2026.
وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "هاري كين، لاعب إنكلترا، لاعب عظيم!!!"، تعليقاً على أداء مهاجم بايرن ميونيخ، الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء في المباراة.
وتزامنت إشادة ترامب بكين مع الجدل حول قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعليق عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، وهو القرار الذي رحب به الرئيس الأميركي، معتبراً أن "فيفا" صحح "ظلماً كبيراً".
ومن المقرر أن تلتقي إنكلترا مع النرويج في ربع النهائي، بعدما قاد إيرلينغ هالاند منتخب بلاده للفوز على البرازيل 2-1، لتتجه الأنظار إلى مواجهة قوية بين المنتخبين.