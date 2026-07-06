ترامب يشيد بهاري كين بعد عبور إنكلترا إلى ربع النهائي

أشاد الرئيس الأميركي بقائد منتخب هاري كين، بعد فوز منتخب بلاده على 3-2 وتأهله إلى ربع نهائي 2026.

وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "هاري كين، لاعب إنكلترا، لاعب عظيم!!!"، تعليقاً على أداء مهاجم ، الذي سجل هدفاً من ركلة جزاء في المباراة.

وتزامنت إشادة ترامب مع الجدل حول قرار "فيفا" تعليق عقوبة إيقاف مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، وهو القرار الذي رحب به الرئيس الأميركي، معتبراً أن "فيفا" صحح "ظلماً كبيراً".

ومن المقرر أن تلتقي إنكلترا مع النرويج في ربع النهائي، بعدما قاد إيرلينغ هالاند منتخب بلاده للفوز على 2-1، لتتجه الأنظار إلى مواجهة قوية بين المنتخبين.