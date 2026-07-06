إسرائيل.. التحقيق مع ضابط ألقى قنبلة داخل سيارة تقل فلسطينيين

أعلنت ، اليوم الاثنين، فتح تحقيق مع أحد عناصرها بعد توثيق إلقائه قنبلة صوتية داخل سيارة تقل فلسطينيين في مخيم قلنديا شمال ، ما أدى إلى احتجاز الركاب داخل المركبة خلال عملية أمنية.



وبحسب ما أوردته صحيفة "هآرتس" ، أظهرت تسجيلات مصورة ضابطاً في شرطة حرس الحدود وهو يلقي قنبلة صوتية داخل السيارة أثناء مداهمة في مخيم قلنديا، في مشهد أثار انتقادات ودفع السلطات إلى فتح تحقيق في الحادثة.



وقالت الشرطة الإسرائيلية إن الضابط تصرف "بشكل لا يتوافق مع الإجراءات المعتمدة"، مؤكدة أن القضية أُحيلت إلى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة في ، التي باشرت التحقيق في ملابسات الواقعة.



وتأتي الحادثة في ظل تكرار الاتهامات الموجهة إلى القوات الإسرائيلية بشأن استخدام القوة خلال العمليات الأمنية في والقدس الشرقية، بما في ذلك استخدام القنابل الصوتية وغيرها من الوسائل غير الفتاكة أثناء تنفيذ المداهمات.



ووفق معطيات رسمية صادرة عن مكتب ، تقدم فلسطينيون في الضفة الغربية بين عامي 2016 و2024 بما مجموعه 2427 شكوى ضد الجيش والشرطة على خلفية إيذاء مدنيين.



وأظهرت البيانات أنه فُتح تحقيق في 552 شكوى فقط، فيما صدرت لوائح اتهام في 23 قضية، أي أقل من 1% من إجمالي الشكاوى. أما في قضايا القتل، فقد سُجلت 696 شكوى، فُتح تحقيق في 195 منها، وانتهت حالتان فقط بإصدار لوائح اتهام، بنسبة تقارب 1%.

שוטר מג"ב משליך רימון לתוך רכב שבו שני פלסטינים ומונע מהם להימלט. שימוש לפי ס' 27א pic.twitter.com/bk24P4UoRM — הארץ חדשות (@haaretznewsvid) July 6, 2026 Advertisement