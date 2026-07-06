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عربي-دولي

3 احتمالات وراء غياب المرشد الإيراني عن تشييع خامنئي.. ما هي؟

Lebanon 24
06-07-2026 | 06:30
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3 احتمالات وراء غياب المرشد الإيراني عن تشييع خامنئي.. ما هي؟
3 احتمالات وراء غياب المرشد الإيراني عن تشييع خامنئي.. ما هي؟ photos 0
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نشرت القناة 14 الإسرائيلية تقريراً تناول غياب مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي، عن مراسم تشييع والده، معتبرة أن هذا الغياب أثار تساؤلات واسعة بشأن أسبابه ودلالاته، في ظل تصاعد التكهنات حول وضعه الشخصي وانعكاسات ذلك على المشهد الداخلي في إيران.
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وبحسب التقرير، رأت الخبيرة في الشؤون الإيرانية راني عمراني، خلال مقابلة مع إيدو تاوبر، أن عدم ظهور مجتبى خامنئي في مراسم التشييع يفتح الباب أمام ثلاثة احتمالات، وهي أن يكون قد قُتل، أو أُصيب بجروح خطيرة، أو أنه امتنع عن الحضور خشية على سلامته.

واعتبرت عمراني أن غياب نجل المرشد عن مناسبة بهذا الحجم يعكس، من وجهة نظرها، حجم التحديات التي يواجهها النظام الإيراني، مشيرة إلى أن عدم ظهوره في حدث رسمي بهذا المستوى قد يثير تساؤلات بشأن قدرة السلطات على تأمين الشخصيات القيادية.

وفي سياق متصل، وصفت الخبيرة الإيرانية مشاهد بكاء كبار المسؤولين الإيرانيين، التي بثتها وسائل الإعلام الرسمية وانتشرت على اللوحات الإعلانية، بأنها تأتي في إطار "استعراض دعائي" يهدف إلى إظهار تماسك النظام واستمرار تمتعه بقاعدة شعبية داعمة، أكثر من كونها تعبيراً عفوياً عن الحزن.

وذكرت أن هذه المشاهد تسعى، بحسب تقديرها، إلى تعزيز صورة النظام باعتباره لا يزال قوياً ويحظى بتأييد داخلي، إلا أنها شككت في مدى نجاح هذا الخطاب في إقناع الرأي العام الإيراني.

كما قارنت عمراني بين جنازة علي خامنئي وجنازة مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني، معتبرة أن الأخيرة شهدت مشاركة شعبية أكبر بكثير، وقالت إن جنازة الخميني حضرها نحو عشرة ملايين شخص، بينما شككت في أن تكون جنازة خامنئي قد استقطبت حتى مئات الآلاف من المشاركين.

وعلى الصعيد الدولي، رأت عمراني أن مستوى التمثيل الرسمي في مراسم التشييع يعكس أيضاً وضع إيران على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن معظم الدول أوفدت ممثلين من مستويات أدنى، فيما اعتبرت أن باكستان كانت الاستثناء الأبرز من حيث مستوى المشاركة الرسمية.

وأضافت أن حجم التمثيل الدولي في جنازة خامنئي جاء، وفق تقديرها، أقل من ذلك الذي شهدته جنازة الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، وكذلك جنازة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، اللتين شهدتا مشاركة أوسع من كبار المسؤولين الأجانب.
 
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