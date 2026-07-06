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عربي-دولي

التحقيقات في قضايا الفساد مستمرة.. سلطات العراق تصل إلى "المليارات"

Lebanon 24
06-07-2026 | 07:05
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التحقيقات في قضايا الفساد مستمرة.. سلطات العراق تصل إلى المليارات
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أوضح قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في العراق عن ضبط 25 مليار دينار عراقي جديدة، فضلاً عن ضبط مبلغ مليون دولار، إلى جانب ضبط مصوغات ذهبية تقدر بحوالي 5 كيلو غرامات في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية المتهم الموقوف، عدنان الجميلي، والأطراف المتورطة معه.
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وأضاف القاضي المختص أنه نتيجة للمتابعة الدقيقة لضبط المتحصلات المالية الناتجة عن الهدر الحاصل في المشاريع المنفذة من قبل المتهم وأطراف القضية، أسفرت عن ضبط هذه المبالغ التي كانت موضوعة في قناني مياه بلاستيكية ومخبأة داخل منزل المتهم في مدينة تكريت.

وأشار إلى أن المبالغ المالية الإجمالية المضبوطة ارتفعت لتصل إلى 127 مليار دينار و 24 مليون دولار، بالإضافة إلى العقارات والعجلات التي تم حجزها والمجوهرات الذهبية المضبوطة، مؤكداً أن التحقيقات وملاحقة المتورطين الآخرين مستمرة حتى استكمال الإجراءات القانونية كافة.

وجدد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، السبت، موقف الحكومة العراقية في ملاحقة الفاسدين وعدم التهاون معهم لإعادة حقوق المواطن العراقي.

وقال الزيدي، في تصريحات خلال زيارة إلى مقر وزارة الداخلية إن "وزارة الداخلية هي يد الحكومة في مكافحة الفساد". حسب بيان للحكومة العراقية.

وشدد على "عدم التهاون مع أي فاسد مهما كان انتماؤه"، داعياً هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والقوى الأمنية إلى متابعة ملف مكافحة الفساد الذي أصبح اليوم مطلباً شعبياً.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق حملة لمكافحة الفساد، إذ تواصل السلطات القضائية وهيئة النزاهة ملاحقة المتهمين في قضايا تتعلق بالمال العام وغسل الأموال والكسب غير المشروع، إلى جانب استرداد الأموال المنهوبة ومحاسبة المتورطين في ملفات الفساد.
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