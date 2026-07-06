بعد الفوز على البرازيل... أميرة النرويج تحتضن هالاند في غرفة الملابس (فيديو)

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🇳🇴 | La Princesa Ingrid Alexandra, quien será Reina de Noruega en el futuro, se reunió con la selección de su país tras el triunfo contra Brasil. pic.twitter.com/lXSrGnRa3t
— Abril, The Duchess (@AbriltheDuchess) July 5, 2026
🇳🇴 | La Princesa Ingrid Alexandra, quien será Reina de Noruega en el futuro, se reunió con la selección de su país tras el triunfo contra Brasil. pic.twitter.com/lXSrGnRa3t