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عربي-دولي

بعد الفوز على البرازيل... أميرة النرويج تحتضن هالاند في غرفة الملابس (فيديو)

Lebanon 24
06-07-2026 | 07:13
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بعد الفوز على البرازيل... أميرة النرويج تحتضن هالاند في غرفة الملابس (فيديو)
بعد الفوز على البرازيل... أميرة النرويج تحتضن هالاند في غرفة الملابس (فيديو) photos 0
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احتضنت أميرة النرويج إنغريد ألكسندرا، لاعب كرة القدم إيرلينغ هالاند، الذي قاد منتخب بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم 2026، بعد الفوز على البرازيل 2 - 1.
وبينما كان لاعبو المنتخب النرويجي يحتفلون في غرفة الملابس عقب المباراة، دخلت الأميرة إنغريد برفقة شقيقها الأمير سفيره ماغنوس، وقاما بتهنئة لاعبي بلادهما، بعد الفوز على البرازيل.
 
 
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