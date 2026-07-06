ترامب: سننتصر على إيران

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وقال إن الولايات المتحدة "ستنتصر في بالطريقة اللطيفة أو بعكس ذلك"، في إشارة إلى استمرار سياسة الضغط على طهران إذا لم تستجب للمطالب الأميركية.وذكر ترامب أن الولايات المتحدة "قضت على بحرية إيران وقواتها الجوية وعلى قادتها"، معتبراً أن إيران "ليست في وضع جيد على الإطلاق" في الوقت الراهن.وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على أن إيران يجب أن تبرم "الاتفاق الصحيح" مع ، مشدداً على أنه "لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".