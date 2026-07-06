ترامب: سننتصر على إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إدارته تحقق تقدماً كبيراً في الملف الإيراني، مشيراً إلى أن طهران "ترغب بشدة" في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، لكنه شدد على أن الأيام المقبلة ستكشف مسار المفاوضات.
وقال ترامب
إن الولايات المتحدة "ستنتصر في إيران
بالطريقة اللطيفة أو بعكس ذلك"، في إشارة إلى استمرار سياسة الضغط على طهران إذا لم تستجب للمطالب الأميركية.
وذكر ترامب أن الولايات المتحدة "قضت على بحرية إيران وقواتها الجوية وعلى قادتها"، معتبراً أن إيران "ليست في وضع جيد على الإطلاق" في الوقت الراهن.
وجدد الرئيس الأميركي التأكيد على أن إيران يجب أن تبرم "الاتفاق الصحيح" مع واشنطن
، مشدداً على أنه "لا يمكنها الحصول على سلاح نووي".