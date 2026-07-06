رئيس "الفيفا" يتحدث عن اتصال ترامب به.. ماذا كشف؟

Advertisement

وأوضح إنفانتينو أنه أبلغ بأن قضية بالوغون تخضع لإجراءات قانونية مستقلة، مشدداً على أن لجان الفيفا القضائية تبت في الانضباطية من دون أي تدخل.وأضاف: "أقرأ قرارات لجنة الانضباط عند صدورها، وأحياناً أتفق معها أو أختلف أو أتفاجأ ببعض قراراتها"، في إشارة إلى استقلالية .وجاءت تصريحات إنفانتينو بعدما كشف ترامب، الإثنين، أنه طلب من رئيس الفيفا مراجعة القرار الذي أدى إلى طرد بالوغون، معتبراً أن المخالفة التي احتسبها الحكم لم تكن عادلة.وقال ترامب للصحفيين إنه طلب فقط إعادة النظر في القرار، موضحاً: "لم أعتقد أنها كانت مخالفة"، ووصف الحكم الذي أدار اللقاء بأنه "مروع".وذكر أن الواقعة لم تتعدَّ كونها احتكاكاً طبيعياً بين لاعبين كانا يركضان بأقصى سرعة، متسائلاً عن صحة قرار الحكم، ومؤكداً أنه شاهد اللقطة بنفسه.ورحب الرئيس الأميركي بقرار الفيفا تعليق عقوبة الإيقاف بحق بالوغون، واصفاً إياه بأنه "قرار رائع"، لكنه شدد على أنه لم يحاول فرض أي قرار على ، قائلاً: "كل ما فعلته هو طلب مراجعة القرار، ولم أملِ عليهم ما يجب أن يفعلوه".وأكد ترامب في ختام تصريحاته أن وجود أفضل اللاعبين على أرض الملعب يصب في مصلحة المنتخب الأميركي.