رئيس "الفيفا" يتحدث عن اتصال ترامب به.. ماذا كشف؟

أقر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، الإثنين، بأنه تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن البطاقة الحمراء التي تلقاها مهاجم المنتخب الأميركي فولارين بالوغون، مؤكداً في الوقت نفسه أن الهيئات القضائية في الفيفا تتمتع باستقلالية كاملة في اتخاذ قراراتها.
وأوضح إنفانتينو أنه أبلغ ترامب
بأن قضية بالوغون تخضع لإجراءات قانونية مستقلة، مشدداً على أن لجان الفيفا القضائية تبت في القضايا
الانضباطية من دون أي تدخل.
وأضاف: "أقرأ قرارات لجنة الانضباط عند صدورها، وأحياناً أتفق معها أو أختلف أو أتفاجأ ببعض قراراتها"، في إشارة إلى استقلالية عمل اللجنة
.
وجاءت تصريحات إنفانتينو بعدما كشف ترامب، الإثنين، أنه طلب من رئيس الفيفا مراجعة القرار الذي أدى إلى طرد بالوغون، معتبراً أن المخالفة التي احتسبها الحكم لم تكن عادلة.
وقال ترامب للصحفيين إنه طلب فقط إعادة النظر في القرار، موضحاً: "لم أعتقد أنها كانت مخالفة"، ووصف الحكم الذي أدار اللقاء بأنه "مروع".
وذكر أن الواقعة لم تتعدَّ كونها احتكاكاً طبيعياً بين لاعبين كانا يركضان بأقصى سرعة، متسائلاً عن صحة قرار الحكم، ومؤكداً أنه شاهد اللقطة بنفسه.
ورحب الرئيس الأميركي بقرار الفيفا تعليق عقوبة الإيقاف بحق بالوغون، واصفاً إياه بأنه "قرار رائع"، لكنه شدد على أنه لم يحاول فرض أي قرار على الاتحاد الدولي
، قائلاً: "كل ما فعلته هو طلب مراجعة القرار، ولم أملِ عليهم ما يجب أن يفعلوه".
وأكد ترامب في ختام تصريحاته أن وجود أفضل اللاعبين على أرض الملعب يصب في مصلحة المنتخب الأميركي.