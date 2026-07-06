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عربي-دولي

ترامب : التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا بات أقرب ⁠مما يتصوره الناس

Lebanon 24
06-07-2026 | 23:30
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ترامب : التوصل إلى حل للحرب في أوكرانيا بات أقرب ⁠مما يتصوره الناس
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الإثنين إن التوصل إلى حل للحرب الدائرة منذ أكثر من أربع سنوات في أوكرانيا "بات أقرب ⁠مما يتصوره الناس"، مؤكدا أنه سيتناول ملف أوكرانيا خلال محادثات في تركيا هذا الأسبوع على هامش قمة حلف شمال الأطلسي.
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وأدلى ترامب بهذه التصريحات بعد أن تحدث مطلع هذا الأسبوع مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ولم يقدّم ترامب سببا محددا لتأكيده ‌أن حلا للصراع بات وشيكا، وذلك في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما على أوكرانيا ‌بصواريخ وطائرات مسيرة في ‌وقت مبكر من صباح الإثنين مما أسفر عن مقتل 28 على الأقل.

وفي تصريح للصحفيين في المكتب البيضاوي، قال ترامب: "أعتقد أن هذا الأمر (حل الصراع) ⁠بات أقرب مما ‌يتصوره الناس. الرئيس بوتين يريد أن ينهيه. أقول لكم ذلك ⁠بكل تأكيد".

وذكر ترامب أنه أجرى "مكالمة جيدة" مع بوتين في عطلة ⁠الرابع من تموز ، وهي محادثة قال عنها أحد معاوني الكرملين إنها استمرت 85 دقيقة وشهدت تقديم عرض من ⁠ترامب بالمساعدة في إيجاد سبيل للمضي نحو السلام.

وأضاف ترامب: "الرئيس زيلينسكي يريد في الواقع أن ينتهي الأمر الآن. سنذهب إلى قمة حلف الأطلسي، وسنتحدث عن ذلك، وأعتقد أننا سنحقق ذلك... أعتقد أننا سننهيه. إنه وضع مروع".

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع زيلينسكي غدا الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة.
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