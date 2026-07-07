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عربي-دولي

مضادة للمسيّرات والصواريخ.. ترامب يكشف مزايا أمنية استثنائية لقاعة البيت الأبيض الجديدة

Lebanon 24
07-07-2026 | 00:10
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مضادة للمسيّرات والصواريخ.. ترامب يكشف مزايا أمنية استثنائية لقاعة البيت الأبيض الجديدة
مضادة للمسيّرات والصواريخ.. ترامب يكشف مزايا أمنية استثنائية لقاعة البيت الأبيض الجديدة photos 0
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان قاعة الحفلات الجديدة في البيت الأبيض ستكون قادرة على تحمل أي شكل من أشكال الهجوم تقريبا مع الحفاظ على شكلها الجمالي.
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وقال ترامب أمس الإثنين:"النوافذ الزجاجية السميكة إلى هذا الحد يمكنها أن تصمد أمام أي شكل من أشكال الطلقات أو البنادق أو الطائرات المسيرة ... لا شيء يخترقها ".

وتابع: "إنها مضادة للرصاص، ومضادة للطائرات المسيرة، ومضادة للصواريخ في كثير من الحالات، وجميلة في نفس الوقت".

وأشار إلى أن الهيكل الفولاذي والزجاجي سيحتوي أيضا على مهبط للطائرات المسيرة على السطح للمساعدة في توفير الأمن.

وفي حديث خلال فعالية بالبيت الأبيض، وصف ترامب القاعة الجديدة، التي أثارت انتقادات بسبب حجمها والطريقة التي تم بها إنشاءها دون التشاور، بأنها استثمار مهم في الأمن القومي.

وبدأت أعمال البناء منذ الخريف الماضي في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض.

ومن المتوقع أن تستوعب القاعة الجديدة مآدب رسمية أكبر بكثير من تلك الموجودة حاليا.

وقد تعرض المشروع لانتقادات بسبب تكلفته، وعملية إصدار التصاريح، وهدم أجزاء من مجمع البيت الأبيض التاريخي، وكان موضوعا للعديد من الطعون القانونية.

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