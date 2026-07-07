مضادة للمسيّرات والصواريخ.. ترامب يكشف مزايا أمنية استثنائية لقاعة البيت الأبيض الجديدة

Advertisement

أعلن الرئيس الأميركي ان قاعة الحفلات الجديدة في ستكون قادرة على تحمل أي شكل من أشكال الهجوم تقريبا مع الحفاظ على شكلها الجمالي.وقال أمس الإثنين:"النوافذ الزجاجية السميكة إلى هذا الحد يمكنها أن تصمد أمام أي شكل من أشكال الطلقات أو البنادق أو الطائرات المسيرة ... لا شيء يخترقها ".وتابع: "إنها مضادة للرصاص، ومضادة للطائرات المسيرة، ومضادة للصواريخ في كثير من الحالات، وجميلة في نفس الوقت".وأشار إلى أن الهيكل الفولاذي والزجاجي سيحتوي أيضا على مهبط للطائرات المسيرة على السطح للمساعدة في توفير الأمن.وفي حديث خلال فعالية بالبيت الأبيض، وصف ترامب القاعة الجديدة، التي أثارت انتقادات بسبب حجمها والطريقة التي تم بها إنشاءها دون التشاور، بأنها استثمار مهم في .وبدأت أعمال البناء منذ الخريف الماضي في موقع الجناح الشرقي السابق للبيت الأبيض.ومن المتوقع أن تستوعب القاعة الجديدة مآدب رسمية أكبر بكثير من تلك الموجودة حاليا.وقد تعرض المشروع لانتقادات بسبب تكلفته، وعملية إصدار التصاريح، وهدم أجزاء من مجمع البيت الأبيض التاريخي، وكان موضوعا للعديد من القانونية.