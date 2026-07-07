تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

تقرير اسرائيلي: الجيش أمام أزمة استنزاف ورئيس الأركان مدعو للتحرك

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
07-07-2026 | 04:30
A-
A+
تقرير اسرائيلي: الجيش أمام أزمة استنزاف ورئيس الأركان مدعو للتحرك
تقرير اسرائيلي: الجيش أمام أزمة استنزاف ورئيس الأركان مدعو للتحرك photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بحسب صحيفة "معاريف"، أزمة عميقة تتجاوز حدود النقص العددي في الجنود، لتصل إلى مسألة قدرة الجيش على مواصلة القتال والمحافظة على جاهزيته في ظل استنزاف بشري ومالي متواصل منذ نحو ثلاث سنوات من المواجهات المتعددة الجبهات.
Advertisement
 
وترى الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يقف أمام مرحلة حرجة، بعدما أخطأ في قراءة المشهد السياسي الداخلي، واعتمد على تشريعات كان يعتقد أنها ستوفر حلاً لأزمة القوى البشرية، لكنه اصطدم بواقع مختلف تمثل بتردد الحكومة والكنيست، فيما يتحمل الجنود والمقاتلون في الميدان تبعات هذا التعثر.
 
وتشير "معاريف" إلى أن الأزمة الأولى التي يواجهها الجيش تتمثل في النقص الحاد في القوى البشرية، إذ تشير تقديرات عسكرية إلى وجود عجز يناهز 12 ألف مقاتل وجندي في وحدات الدعم القتالي، في حين تقدم جهات سياسية مقربة من الحكومة تقديرات أقل. إلا أن الجميع يتفق على وجود فجوة كبيرة تؤثر مباشرة على قدرة الجيش على إدارة مهامه.
 
أما الأزمة الثانية، فتتعلق بالموارد المالية، حيث يحتاج الجيش، وفق الصحيفة، إلى عشرات مليارات الشواكل لتغطية متطلبات العمليات الحالية وتعزيز بناء القوة العسكرية. وتشير التقديرات إلى حاجة فورية تتراوح بين 40 و50 مليار شيكل، إضافة إلى خطة طويلة الأمد لبناء القوة العسكرية قد تصل كلفتها إلى نحو 350 مليار شيكل خلال السنوات المقبلة.
 
ثلاث سنوات من القتال تستنزف الجيش
 
وتلفت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يخوض منذ ما يقارب ثلاث سنوات عمليات عسكرية على جبهات عدة، مع اختلاف في مستوى التصعيد، الأمر الذي دفعه إلى تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية المتتالية، ما أدى إلى استهلاك متزايد للموارد البشرية واللوجستية.
 
وتكمن المشكلة، بحسب "معاريف"، في أن حجم المهام العسكرية يتوسع باستمرار، فيما تبقى قدرات الجيش محدودة. فعدد الجنود ليس بلا نهاية، والمعدات العسكرية والوسائل القتالية تتعرض للاستنزاف من عملية إلى أخرى، في وقت لم يتم فيه توفير حلول كافية لتعويض هذا التآكل.
 
أقلية صغيرة تتحمل عبء دولة كاملة
 
وتشير الصحيفة إلى أن عبء المواجهة العسكرية يقع على شريحة محدودة جداً من المجتمع الإسرائيلي، إذ إن نسبة الذين شاركوا في القتال خلال السنوات الثلاث الماضية من قوات الخدمة النظامية والاحتياط لا تتجاوز نحو 2% من السكان، وفق تقديراتها.
 
وبمعنى آخر، فإن أقلية صغيرة من الجنود تتحمل مسؤولية أمن الدولة بأكملها، فيما تبقى الغالبية بعيدة عن ساحات القتال، رغم مشاركتها الواسعة في النقاشات السياسية والأمنية.
 
وترى "معاريف" أن الخطاب السياسي خلال السنوات الماضية، بما حمله من شعارات مثل "النصر المطلق" أو الوعود بالقضاء الكامل على قدرات الخصوم، لم يرافقه تخطيط عملي واضح لمرحلة ما بعد الحرب، ما أدى إلى تحميل الجنود والمقاتلين كلفة غياب الرؤية السياسية والاستراتيجية.
 
إخفاق في إدارة أزمة التجنيد والخدمة
 
وتعتبر الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أخفق في التعامل مع أزمة القوى البشرية، بعدما بنى حساباته على إمكانية تمرير سلسلة قوانين كانت ستساعد في سد الفجوة، بينها قوانين تتعلق بالتجنيد وتمديد الخدمة النظامية وتنظيم خدمة الاحتياط.
 
لكن هذه الحسابات اصطدمت بالواقع السياسي والقانوني، إذ لم تتمكن الحكومة من تمرير قانون التجنيد، كما تعرقلت قوانين أخرى بسبب القيود القضائية والسياسية. وبحسب "معاريف"، فإن الجيش لم يقدّر بشكل صحيح حجم التعقيدات السياسية، واعتقد أنه قادر على تمرير تشريعات أساسية لمعالجة الأزمة، قبل أن يجد نفسه أمام موقف حكومي وبرلماني غير متجاوب.
 
وتؤكد الصحيفة أن الخاسر الأكبر من هذا الواقع هم الجنود الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة والقتال، والذين باتوا يشعرون بأن تضحياتهم تعرّض مستقبلهم الشخصي والمهني للخطر، في ظل صعوبة متابعة التعليم، أو بناء مسار وظيفي، أو تسديد الالتزامات المالية، مقارنة بمن لم يشاركوا في تحمل العبء العسكري.
 
غموض يهدد مستقبل المقاتلين
 
وترى "معاريف" أن المشكلة لا تقتصر على نقص الجنود، بل تشمل أيضاً غياب رؤية واضحة لمستقبل المقاتلين، إذ لم ينجح الجيش، وفق الصحيفة، في تقديم ضمانات أو مسارات محددة لمن أنهوا سنوات طويلة من الخدمة.
 
وتشير إلى أن التعويضات والمكافآت المقدمة للمقاتلين لا تعكس حجم التضحيات التي قدموها، وأن استمرار حالة الغموض قد يؤدي إلى نتائج بعيدة المدى على الجيش والمجتمع، مع ازدياد شعور بعض الجنود بأن مستقبلهم خارج إسرائيل قد يكون أكثر وضوحاً، سواء عبر السفر أو الدراسة أو بناء حياة مهنية بعيداً عن البلاد.
 
دعوة لرئيس الأركان للتدخل المباشر
 
وتحمّل "معاريف" رئيس الأركان الجنرال إيال زامير مسؤولية أكبر في معالجة الأزمة، معتبرة أن ترك الملف بالكامل بيد شعبة القوى البشرية لم يكن كافياً، وأن المرحلة الحالية تتطلب تدخلاً مباشراً من قيادة الجيش.
 
وتدعو الصحيفة رئيس الأركان إلى التحرك أمام الحكومة والمستوى السياسي للحصول على الموارد اللازمة، وبناء منظومة دعم للمقاتلين، وتقديم رؤية واضحة لما بعد انتهاء خدمتهم، سواء عبر تنظيم خدمة الاحتياط، أو تمديد الخدمة النظامية، أو فتح مسارات خدمة عسكرية طويلة الأمد.
 
كما تطالبه بوقف حالة المراوحة حول ملفات الميزانية والتجنيد، والعمل على إنشاء أطر جديدة تسمح بتوزيع أوسع للعبء العسكري، مع منح المقاتلين اعترافاً ومكانة تتناسب مع حجم مسؤولياتهم.
 
وتختم "معاريف" بالقول إن الوقت حان لكي يتدخل رئيس الأركان بشكل حاسم، ويضع الأزمة على رأس الأولويات، لأن الجيش الذي يعتمد في الواقع على نسبة صغيرة جداً من المجتمع لا يستطيع الاستمرار طويلاً من دون معالجة جذرية لمشكلة القوى البشرية ومستقبل المقاتلين.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش بحالة تأهب وسيعمل بقوة في كل مكان يرصد فيه تهديداً لمواطنينا
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان يجري تقييما للوضع ودفاعاتنا الجوية متأهبة
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان عقد تقييما للوضع بعد حادث إطلاق النار اليوم
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي: الجيش يواصل عملياته في كل الجبهات وفي حالة تأهب قصوى ومستعد لأي تطورات
lebanon 24
Lebanon24
07/07/2026 19:49:38 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

عربي-دولي

صحافة أجنبية

المؤسسة العسكرية

رئيس الأركان

قيادة الجيش

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سنوات من

برلماني

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:13 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:49 | 2026-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-07
Lebanon24
11:13 | 2026-07-07
Lebanon24
11:13 | 2026-07-07
Lebanon24
11:00 | 2026-07-07
Lebanon24
10:49 | 2026-07-07
Lebanon24
10:27 | 2026-07-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24